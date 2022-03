Consigliere shock: "Napoli città da sacrificare in caso di invasione"

Ha generato non poche polemiche il post sui social di Niccolò Fraschini, consigliere comunale di centrodestra a Pavia, "dedicato" a Napoli. Sul suo profilo Instagram, Fraschini ha lanciato infatti un sondaggio a dir poco provocatorio: "Se una potenza straniera invadesse l'Italia, a quale città sareste disposti a rinunciare? E perché proprio Napoli? Fate la vostra scelta: Napoli o Napoli". Intervistato poi da Radio Kiss Kiss Napoli, Fraschini si è scusato e ha spiegato che la sua era "soltanto ironia. È fuori luogo parlare di istigazione all'odio. Quando io parlo di rinuncia, mi riferisco al concetto che l'Ucraina sta facendo lo stesso con il Donbass".

Due anni fa Fraschini aveva già suscitato polemiche con un altro post su Napoli, diffuso durante i giorni della prima ondata di Covid-19. "Schifati da gente che vive nell'immondizia": così aveva scritto il consigliere comunale pavese, polemizzando con chi invitava i lombardi a non recarsi al sud per non diffondere il virus.

Le affermazioni di Niccolò Fraschini hanno comunque suscitato più di una reazione contraria, a cominciare da Maurizio De Giovanni: "Vorrei capire cosa c'è di ironico in un post in cui si mette sullo stesso livello la città con luoghi massacrati dalla guerra, dove si contano morti e feriti tutti i giorni", ha affermato lo scrittore intervenendo sempre a Radio Kiss Kiss.