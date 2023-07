Inverno demografico senza fine: nascite al palo, record di ultracentenari

L'Italia è ancora nel pieno del così detto "inverno demografico", né si intravedono i segno di un cambio di rotta. Stando ai dati forniti dall'Istat nel "Rapporto annuale 2023", nel primo quadrimestre dell'anno in corso le nascite, pari a 118mila unità, continuano invece a diminuire: -1,1% sul 2022 e -10,7% sul 2019. Per quanto riguarda i decessi si assiste invece a una decisa inversione della tendenza negativa che aveva drammaticamente interessato il precedente triennio: sono 232mila nei primi quattro mesi del 2023, 21mila in meno sul 2022, 42mila in meno rispetto al 2020 e quasi 2mila unità in meno rispetto al 2019.

Ma torniamo al fenomeno delle "culle vuote". Nel 2022 i nuovi nati erano stati 393mila. Per la prima volta dall'Unità d'Italia eravamo scesi sotto le 400mila, ma il record negativo potrebbe essere presto bissato. Dal 2008, anno di picco relativo della natalità, le nascite si sono ridotte di un terzo. Il saldo naturale (ovvero la differenza tra nuovi nati e deceduti) è diminuito in modo progressivo nel corso del tempo, toccando il minimo nel biennio 2020-2021, quando si è registrata una riduzione di oltre 300mila individui in media annua. A questo si aggiunge, nel 2022, un ulteriore decremento di 321mila unità, che porta quindi, in soli tre anni, alla perdita di quasi un milione di persone (957mila unità).

Il calo delle nascite tra il 2019 e il 2022 (27mila unità in meno), rileva il rapporto Istat, dipende per l'80% dal cosiddetto "effetto struttura", ovvero dalla minore numerosità e dalla composizione per età delle donne. Il restante 20 per cento è dovuto, invece, alla minore fecondità: da 1,27 figli in media per donna del 2019 a 1,24 del 2022. L'evoluzione di periodo del numero medio di figli per donna in Italia continua a essere fortemente condizionato dalla posticipazione della genitorialità verso età più avanzate.

L'età media al parto per le donne residenti in Italia, aumentata di un anno dal 2010 al 2020, è stabile negli ultimi due anni e pari a 32,4 anni. In Ue, nel 2019, l'età media al parto era risultata essere di 29,4 anni, mentre nello stesso anno nel nostro Paese era di 31,3 anni (dato più alto in assoluto tra tutti gli Stati dell'unione europea.

L'Italia continua a invecchiare, record di ultracentenari

In generale, rileva l'Istat, nel nostro Paese prosegue il processo di invecchiamento della popolazione: l'età media è salita da 45,7 anni a 46,4 anni tra l'inizio del 2020 e l'inizio del 2023 nonostante l'elevato numero di decessi di questi ultimi tre anni soprattutto a causa del Covid (oltre 2 milioni e 150mila, di cui l'89,7% riguardante persone over 65).

L'Istat segnala un record di ultracentenari. Iprimo gennaio 2023 in Italia erano 22mila: numero mai visto nella storia del nostro Paese. Duemila in più rispetto all'anno precedente, secondo il rapporto annuale dell'Istituto di statistica gli italiani che hanno superato il secolo di vita sono in gran parte donne (oltre l'80% del totale). Gli scenari demografici prevedono nei prossimi un forte aumento dei cosiddetti "grandi anziani": nel 2041 gli ultraottantenni supereranno i 6 milioni e gli ultranovantenni saranno circa 1,4 milioni.

