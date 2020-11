“A Natale test rapidi prima di fare visita agli anziani”

Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, raccomanda “prudenza e cautela” in vista delle feste per tutelare soprattutto i più fragili. Dicembre si avvicina e “a tutti noi piacerebbe poter tornare alla vita di prima, ma ancora non è possibile e dobbiamo esserne consapevoli”