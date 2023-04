Il 2022 è stato l'anno in cui in Italia sono nati meno bambini di sempre

Secondo un recente rapporto dell'Istat, l'istituto nazionale di statistica, nel 2022 in Italia sono nati circa 393mila bambini. È il dato più basso di sempre nella storia d'Italia (cioè dal 1861) ed è la prima volta che i nuovi nati sono meno di 400mila. Sono nati meno di 7 bambini ogni mille abitanti. Il calo della natalità va avanti da diversi anni. L'ultimo in cui ci fu un aumento fu il 2008, e rispetto a quell'anno nel 2022 ci sono stati 184mila nuovi nati in meno.

Sempre nel 2022 sono morte invece 713mila persone, quasi il doppio rispetto a quelle nate. Anche per questo la popolazione italiana è scesa ancora: il primo gennaio del 2023 i residenti erano 58 milioni e 851mila, 179mila in meno (il 3%) rispetto al primo gennaio del 2022 (sul dato influisce anche l'immigrazione). La popolazione di cittadinanza straniera, al 1° gennaio 2023, è di 5 milioni e 50mila unità, in aumento di 20mila individui (+3,9‰) sull'anno precedente.

Il rapporto dell'Istat "fotografa" anche un generale invecchiamento della popolazione, che dall'inizio del 2020 alla fine del 2022 è passata da un'età media di 45,7 anni a 46,4. Il 24,1% della popolazione, quasi un quarto, ha più di 65 anni. Sono molto aumentate anche le persone con almeno cento anni: nel 2022 erano quasi 22mila. Si tratta di un record storico: duemila in più dell'anno precedente e 15mila in più rispetto a vent'anni fa.