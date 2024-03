La nave Duilio ha abbattuto due droni nel mar Rosso

Nell'ambito dell'operazione dell'Unione europea Aspides, la nave italiana Duilio ha abbattuto, in attuazione del principio di autodifesa, due droni aerei. Lo rende noto il ministero della Difesa. Circa dieci giorni fa il cacciatorpediniere lanciamissili Caio Duilio, quando non era ancora base operativa di Aspides, aveva sventato un altro attacco degli Houthi abbattendo un drone. "Congratulazioni all'equipaggio del cacciatorpediniere Caio Duilio che ha abbattuto due droni nel mar Rosso nell'ambito della missione Ue Aspides. La Marina militare garantisce la libera navigazione e protegge i nostri mercantili. Fieri dei nostri marinai!", ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

La missione Aspides e gli Houthi nel mar Rosso

Aspides è la missione "difensiva" europea per fronteggiare gli Houthi, i miliziani sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, che sono entrati nel conflitto tra Israele e Hamas compiendo attacchi contro le navi commerciali che attraversano il mar Rosso. Il via libera di Camera e Senato alla missione internazionale è arrivato nei giorni scorsi. Come ha spiegato Tajani, la missione avrà "compiti esecutivi di autodifesa estesa, cioè di neutralizzazione di attacchi che abbiano come bersaglio diretto navi mercantili scortate e il contrasto ad eventuali tentativi di sequestro delle imbarcazioni". Aspides, ha rimarcato Tajani, "non è diretta contro nessuno, ma a difesa di un principio: la libertà e la sicurezza della navigazione. Solo facendo rispettare questo principio è possibile assicurare sicurezza e benessere alla regione".

La situazione nell'area, intanto, rischia di aggravarsi. Le forze statunitensi hanno annunciato ieri sera di aver distrutto un drone subacqueo e missili balistici antinave in una serie di attacchi contro le posizioni dei ribelli yemeniti Houthi, che minacciano di intensificare le loro operazioni nel mar Rosso durante il Ramadan a sostegno della popolazione di Gaza. In un comunicato, il comando Usa per il Medio Oriente (Centcom) ha dichiarato di aver effettuato "sei attacchi che hanno distrutto il drone subacqueo e 18 missili balistici antinave" nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi, dopo aver sparato contro una nave nel mar Rosso.

Questa nave - "la Pinocchio, di proprietà di Singapore e battente bandiera liberiana", secondo Centcom - aveva segnalato "il rumore di un'esplosione nelle vicinanze" quando si trovava a sud-ovest del porto yemenita di Salif, secondo l'agenzia britannica per la sicurezza marittima (Ukmto). Secondo l'agenzia britannica e Centcom, l'equipaggio è al sicuro e la nave non ha subìto danni.

L'area del mar Rosso è "una zona diventata pericolosa e si è passati dagli attacchi alle navi mercantili a quelle militari, un'evoluzione continua delle modalità di attacco. Anche questa notte gli attacchi sono stati condotti in modo diverso e più pericoloso rispetto alle altre volte". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto parlando dell'abbattimento di due droni nella notte, senza fornire ulteriori dettagli per ragioni di sicurezza, nel corso di un videocollegamento con la fiera LetExpo a Verona. "La situazione si evolve di settimana in settimana - ha poi aggiunto -. Dovremmo con i nostri alleati e il massimo del coinvolgimento arrivare ad una soluzione in tempi brevissimi, perché l'intensità e la pericolosità stanno aumentando di settimana in settimana".

Le caratteristiche della Caio Duilio, un cacciatorpediniere lanciamissili

La nave Caio Duilio ha sostituito la fregata Martinengo in missione nel mar Rosso per proteggere la navigazione nello stretto di Bab-el Mandeb e "garantire la tutela del diritto internazionale e salvaguardare gli interessi nazionali". Come si legge sul sito della Marina militare italiana, il cacciatorpediniere Caio Duilio è una nave "classe Andrea Doria", varata a Riva Trigoso, in provincia di Genova, il 23 ottobre 2007 e trasportata ai cantieri navali del Muggiano, in provincia di La Spezia, per poi entrare in servizio il 3 aprile 2009.

La Caio Duilio ha a bordo tecnologie definite dalla Marina italiana "di ultima generazione": è particolarmente idonea a svolgere compiti di controllo dello spazio aereo e contrasto della minaccia aerea. Inoltre è in grado di svolgere ​funzioni di comando e controllo, anche in situazioni di crisi ed emergenza umanitaria, potendo contare su numerosi apparati di comunicazione tradizionale e satellitare. Ha esordito in ambito internazionale durante l'esercitazione Nato "Proud Manta", nelle acque del mar Ionio nel febbraio 2011, operando insieme a navi, sommergibili e aeromobili di nove nazioni alleate.