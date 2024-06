"Acqua sporca e bagni inservibili": esplode il caso della "Mykonos Magic", la nave che ospiterà le forze dell'ordine al G7

È tra le polemiche dei sindacati delle forze dell'ordine che si avvicina il summit del G7 in programma dal 13 al 15 giugno nel resort di Borgo Egnazia (Fasano). A finire nella bufera è la nave da crociera Mykonos Magic, precedentemente nota come Costa Magica, che proprio in quei giorni ospiterà le forze dell'ordine nel porto di Brindisi. "Sistema di climatizzazione non funzionante, bagni inservibili, docce non funzionanti dalle quali esce acqua sporca e fredda, stanze maleodoranti" - denuncia Siap (Sindacato italiano appartenenti polizia) - consegnate tra l'altro dopo ore di attesa".

"Carabinieri trattati come bestie", attacca l'associazione sindacale Unarma, cui si associa il Sindacato italiano lavoratori finanzieri chiedendo "un incontro con il questore di Brindisi, il comando regionale della guardia di finanza di Bari e tutte le parti coinvolte al fine di porre rimedio a questa situazione", si legge nella nota firmata dal segretario generale regionale, Antonio Todisco, che denuncia "gravi preoccupazioni riguardo le condizioni lavorative dei finanzieri".

"In coda fino alle 23 per avere un pasto"

"Le cabine a bordo della nave, di dimensioni ridotte e spesso prive di finestre e aria condizionata, costringono i finanzieri a dormire con le porte aperte a causa dei picchi di calore di questo periodo dell’anno", spiega il sindacato. "Inoltre, la somministrazione dei pasti giornalieri per circa 2.600 donne e uomini delle forze dell’ordine avviene con estrema lentezza, con finanzieri in fila per un pasto freddo fino alle 23:00 e scarsa attenzione alla varietà del cibo somministrato".

Nel mirino il Viminale, che ha seguito la procedura per l'affitto della nave che fino al 18 giugno stazionerà davanti alla banchina di Sant'Apollinare, nel porto interno di Brindisi. "Un fallimento gestionale ed organizzativo", attacca il Coisp allegando nel proprio comunicato le immagini che mostrano le condizioni di degrado della nave.

Il Sindacato unitario lavoratori polizia ha segnalato anche l'assenza "di cassette di sicurezza per il deposito delle armi personali". "L'ennesima dimostrazione di una capacità logistica imbarazzante ed impreparata". La nave che "ospiterà le forze di polizia sembra che non riunisca i minimi requisiti di convivenza Pertanto si chiede ai vertici dell’organizzazione dell’evento di mettere i colleghi nelle migliori condizioni di vivibilità. I carabinieri sono disposti ai sacrifici - si legge ancora in una nota a firma Sebastiano Calabrò, segretario generale del Siul - ma dopo un turno di lavoro hanno il diritto di riposare in condizioni dignitose".

Dopo le segnalazioni "carabinieri diretti negli alberghi"

Il caso è ormai scoppiato quando arriva la risposta del governo: "In risposta alle segnalazioni concernenti le condizioni inaccettabili riservate all’alloggio delle forze di polizia per il G7 sulla nave degli orrori , il governo ha adottato provvedimenti correttivi", fa sapere Unarma.

"Dopo attenta valutazione, hanno deciso di alloggiare i nostri carabinieri in strutture alberghiere anziché sulla nave precedentemente designata. Tale decisione è stata presa in seguito agli interventi congiunti del nostro sindacato e di quelli della Polizia Di Stato, nonché dopo un sopralluogo del Questore", ha fatto sapere Antonio Nicolosi, segretario Generale dell'associazione sindacale.

"Attualmente, siamo in attesa della verifica che tutti i carabinieri impiegati nel servizio d’ordine per il G7 vengano diretti verso gli alberghi nella regione Puglia, garantendo così condizioni di alloggio adeguate e logisticamente efficienti".