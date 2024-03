Nave italiana abbatte un drone degli Houthi: "Era in volo a 6 chilometri di distanza"

Una nave della marina militare italiana ha risposto a un attacco degli Houthi, nel Mar Rosso, abbattendo un drone. L'azione è stata compiuta dal cacciatorpediniere lanciamissili Caio Duilio che nel pomeriggio di oggi, sabato 2 marzo, "in attuazione del principio di auto difesa, Nave Duilio ha abbattuto un drone nel Mar Rosso. Il drone, dalle caratteristiche analoghe a quelli già usati in precedenti attentati". Ne dà notizia il ministero della difesa.

La nave Caio Duilio ha sostituito la fregata Martinengo in missione nel Mar Rosso per proteggere la navigazione nello stretto di Bab-el Mandeb e "garantire la tutela del diritto internazionale e salvaguardare gli interessi nazionali".

"Il drone si trovava a circa 6 chilometri dalla nave italiana"

Secondo il ministero della difesa il drone degli Houthi "si trovava a circa 6 chilometri dalla nave italiana, in volo verso di essa". Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha sottolineato che "gli attacchi terroristici degli Houti sono una grave violazione del diritto internazionale e un attentato alla sicurezza dei traffici marittimi da cui dipende la nostra economia. Questi attacchi sono parte di una guerra ibrida, che usa ogni possibilità, non solo militare, per danneggiare alcuni Paesi e agevolarne altri".

Le caratteristiche della Caio Duilio: cacciatorpediniere lanciamissili

Come si legge sul sito della marina militare italiana, il cacciatorpediniere Caio Duilio è stato varato a Riva Trigoso, in provincia di Genova, il 23 ottobre 2007 e trasportato presso i cantieri navali del Muggiano (SP) per poi entrare in servizio, con la consegna alla Marina, il 3 aprile 2009.

Il Porto di ascrizione è La Spezia e dipende dal Comando del Primo​​​​ Gruppo Navale, di cui è anche Unità di bandiera.

Adottando tecnologie di ultima generazione è particolarmente idoneo a svolgere compiti di controllo dello spazio aereo e contrasto della minaccia aerea. Inoltre è in grado di svolgere ​funzioni di comando e controllo, anche in situazioni di crisi ed emergenza umanitaria, potendo contare su numerosi apparati di comunicazione tradizionale e satellitare, tra cui il recentissimo Link22, e di un moderno sistema di supporto al comando, riconfigurabile secondo le esigenze. Il tutto attuabile nella piena autosufficienza logistica senza dipendere dal territorio sul quale o vicino al quale, è richiesto di interagire o operare.

L’hangar ed il ponte di volo sono idonei per operare con gli elicotteri SH90 ed EH101 per le esigenze di pattugliamento marittimo, trasporto ed evacuazione sanitaria.

Il Caio Duilio ha avuto il suo esordio in ambito internazionale durante l'esercitazione NATO Proud Manta, svolta nelle acque del Mar Ionio nel febbraio 2011, operando insieme a navi, sommergibili ed aeromobili di nove Nazioni alleate. Questo ancora prima della consegna della bandiera di combattimento, evento avvenuto a Gaeta (LT) il 22 settembre dello stesso anno.

Ha ottenuto la caratteristica "Combat Ready" dopo il superamento del Tirocinio Navale presso il Centro Addestramento Aeronavale della Marina Militare durante i primi mesi del 2012, durante i quali ha anche effettuato positivamente i test di lancio per il sistema missilistico PAAMS.