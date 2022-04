La nave Moskva è affondata "per una tempesta", dicono i russi

La nave russa Moskva è affondata. Lo ha comunicato il Ministero della Difesa russo tramite l'agenzia di stampa di stato Tass. La motivazione ufficiale fornita è che la nave è affondata mentre veniva rimorchiata nel porto di Sebastopoli, nel Mar Nero, "a causa dei danni allo scafo ricevuti da un incendio scoppiato a bordo per la detonazione di alcune munizioni". In più le condizioni del mare sono state definite "in tempesta".

L'equipaggio - che in queste navi può arrivare a quasi 500 persone - era già stato evacuato. Lunga 186 metri, la Moskva era la nave ammiraglia della flotta russa nel Mar Nero. Era stata messa in funzione nel 1983 con il nome di "Gloria". Nel 1996, l'incrociatore ha poi cambiato nome in Moskva. L'equipaggiamento d'attacco principale della nave era costituito da 16 lanciamissili P-1000 Vulkan.

La versione ucraina

Gli ucraini hanno sostenuto di aver colpito la nave Moskva con dei missili. Tuttavia, questa versione non è stata confermata. Alcuni funzionari dei servizi segreti occidentali hanno considerato la versione ucraina "più credibile" di quella russa - la tesi dell'incendio a bordo - . Maksym Marchenko, il governatore ucraino della regione di Odessa, aveva affermato che la Moskva era stata colpita da due missili antinave Neptune di fabbricazione ucraina.

Oltre alla perdita materiale, l'affondamento dell'incrociatore assume un valore fortemente simbolico. La Moskva faceva parte del gruppo di navi che, nei primi giorni dell’invasione dell’Ucraina, avevano circondato e minacciato di bombardare l’isola dei Serpenti. Alla richiesta russa di arrendersi, il piccolo battaglione di soldati ucraini a difesa dell’isola aveva risposto mandando a quel Paese gli invasori, una delle prime testimonianze della resistenza ucraina.