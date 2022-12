Cosa faceva una nave spia russa sul gasdotto Tap?

La nave militare russa 'Akademik Pashin' nella giornata di ieri 23 dicembre incrociando al largo della Puglia, per un paio d'ore, è rimasta ferma nel Canale di Otranto in corrispondenza del gasdotto Tap. A breve distanza la portaerei americana a propulsione nucleare 'George H. W. Bush' e il cacciatorpediniere della Marina Militare italiana 'Andrea Doria'.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto la spedizione della "Akademik Pashin" sarebbe cominciata la settimana scorsa dal porto siriano di Tartous, dove la marina russa ha una base per poter navigare nel Mediterraneo. Nel canale di Otranto prima si è fermata sul cavo sottomarino in fibra ottica che unisce Bari alla Grecia. Poi si è mossa verso la condotta sottomarina del gasdotto Tap allontanandosi solo dopo una pio di ore di sosta: forse un'azione dimostrativa della nave, un rifornitore di squadra, destinato ad accompagnare le spedizioni a lungo raggio della flotta di Mosca ma che spesso viene usato per spiare le attività della Nato. Dopo l’arrivo delle unità russe, elicotteri della Us Navy hanno compiuto lunghi voli di sorveglianza, con il sostegno di un bimotore P72, della aeronautica militare italiana.

hey @ItaMilRadar, any Italian warships operating with ??CSG 10? Interesting spot of a ~134M warship 4.6km south of the Leyte Gulf (with the USS GHWBush just north of them). I know the Andrea Doria was with them but she is ~153M in length. (Sentinel 2?, morning of Dec 20, 2022) pic.twitter.com/JreW8WefbO