Perché la Nave Vulcano della Marina militare italiana va verso Gaza

Salpata nella notte da Civitavecchia la Nave Vulcano della Marina militare italiana diretta verso Gaza con 170 persone a bordo. Prima arriverà a Cipro, tra due giorni si troverà nelle acque antistanti la Striscia di Gaza. Perché si sta dirigendo lì proprio mentre è in corso la guerra tra Israele e Hamas?

Qual è la missione della nave Vulcano

La Nave Vulcano della Marina militare carica di dotazioni e risorse salvavita aiuterà i feriti provenienti dalla Striscia di Gaza. Si tratta di una nave-ospedale "in grado di fare diagnosi per immagini, chirurgia, attività salvavita", ha chiosato il capitano di Vascello Lorenzo Bonicelli Della Vite precisando che "inizierà a operare come 'Role 2 Plus', quindi in sostegno di feriti e bisognosi e a sostegno di altre unità presenti nell'area e assicurare sussistenza".

Nell’area sanitaria all’interno della nave ci sono 8 posti in rianimazione e 15 posti di degenze, ma anche una "sala shock, dove arrivano i pazienti in codice rosso". Grazie alle sue capacità di supporto logistico e all’area ospedaliera di cui è dotata, comprensiva di ambulatori, strumenti diagnostici e sale operatorie, rafforzerà le capacità sanitarie del dispositivo già presente in zona e garantirà il trasporto di ulteriore materiale di prima necessità e medicinali.

Trenta i sanitari della Marina militare a bordo e due infermiere volontarie della Croce Rossa. Successivamente lo Stato Maggiore della Difesa provvederà a inviare nell'area, con un volo militare, personale sanitario interforze (cioè anche dell'Esercito, dell’Aeronautica e dei Carabinieri). Nello specifico si tratta di: 3 anestesisti, 2 chirurghi, 1 ortopedico, 8 infermieri di area critica/rianimazione, 3 infermieri strumentisti, 8 infermieri, 1 tecnico di radiologia e 2 biologi.

Crosetto: "Vogliamo mandare un segnale al popolo palestinese"

“L'Italia sta già facendo la sua parte e continuerà a farla ogni giorno per aiutare la popolazione civile palestinese che è incolpevole della guerra in corso e che nulla c’entra o ha responsabilità con i terroristi di Hamas che hanno compiuto gli eccidi del 7 ottobre scorso e che, giustamente, Israele sta combattendo nel tentativo di estirpare in via definitiva una organizzazione terroristica e disumana - ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto -. Come promesso e con grande orgoglio, l’Italia, in brevissimo tempo, ha approntato "Nave Vulcano" della Marina militare, dotata di un ospedale "Role 2" mentre nei prossimi giorni partirà anche un ospedale da campo dell'Esercito: un segno concreto degli aiuti umanitari che sta inviando nella striscia di Gaza il nostro Paese. Siamo vicini al popolo palestinese non solo a parole ma anche nei fatti".

"Siamo i primi a fare un'operazione umanitaria in quell'area e speriamo altri Paesi ci seguiranno" ha aggiunto il ministro sottolineando che la missione Vulcano rientra nell’ambito "di iniziative condivise con altri Paesi, europei, Nato ed arabi: le porte della nave e del futuro ospedale da campo sono aperte al contributo di tutti".

La nave della Marina militare italiana dunque è stata inviata a Gaza per salvare vite, ma anche per stabilizzare i feriti che verranno poi trasferiti in strutture più idonee. Farà quello che al momento a Gaza per via della guerra tra Israele e Hamas non si riesce più a fare.

