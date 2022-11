Le navi Humanity e Geo Barents, arrivate in Italia con centinaia di migranti

È stata una domenica di polemiche in fatto di immigrazione dopo l'arrivo delle navi Ong al porto di Catania, cariche di migranti desiderosi di entrare in Italia, in fuga dal continente africano. Di fronte all'approdo delle imbarcazioni, in particolare la Humanity 1 della Ong "Sos Humanity" e Geo Barents di Medici senza frontiere, le forze dell'ordine hanno applicato la nuova direttiva del governo Meloni, che prevede lo sbarco “selettivo”, facendo diventare l’arrivo dei migranti una caso anche politico.

Dalla nave Humanity 1 sono stati fatti scendere tutti i migranti che versavano in condizioni emergenziali (nuclei familiari, donne e minori) e in precarie condizioni sanitarie. L'unico nucleo familiare è composto da due minori e uno zio. Dopo le operazioni di prima assistenza e identificazione, tutti sono stati trasferiti nei centri di accoglienza. Ma questo solo nella serata di domenica perché prima erano stati fatti sbarcare 144 migranti: di questi 102 erano minori e 100 non accompagnati.

Mentre sono state fatte sbarcare oltre duecento persone anche dalla seconda nave, la Geo Barents di Medicins Sans Frontieres (con a bordo 568 migranti) individuate a seguito delle visite mediche effettuate dall'Ufficio sanitario marittimo del ministero della Salute, in base alle procedure ministeriali vigenti.

La protezione civile siciliana ha assicurato la prima accoglienza ai migranti, poi trasferiti nell'alloggio temporaneo presso la stessa struttura a Catania, che nel frattempo è stata liberata dai precedenti occupanti. A tutti, fa sapere la protezione civile, è stato fornito un pasto caldo, distribuito dalle autorità italiane dentro la nave al momento dell'attracco a riva. Medesimo trattamento sarà assicurato sia per il viaggio presso le altre destinazioni sia per l'eventuale permanenza in Sicilia. Tra le persone della nave di Medici senza frontiere ci sono tre donne incinte, cinquanta minorenni non accompagnati e altri dieci minorenni assieme alle loro famiglie.

Proteste di chi chiede "porti aperti". Soumahoro: "Meloni viola Costituzione"

A far discutere le modalità di selezione dello sbarco che, per chi contesta l’azione del governo, crea una disparità di trattamento fra migranti che hanno tutti bisogno di soccorso e diritto a richiedere l’asilo politico in Italia. Tanto che, oltre una trentina di attivisti in protesta con lo slogan di "tutti liberi e tutte libere", anche il deputato Aboubakar Soumahoro è arrivato nella cittadina siciliana e ha fatto sapere: "Il governo Meloni sta operando in un contesto di totale illegalità. Siamo in piena violazione dell'articolo 10 della nostra Carta costituzionale che stabilisce che l'ordinamento politico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale maggiormente riconosciuto, vale a dire alla convenzione di Ginevra e alla Dichiarazione universale di diritti dell'uomo".

Anche Papa Francesco interviene sui migranti

"La vita va salvata in mare. E il mediterraneo è un cimitero" ha sottolineato il Papa sul volo di ritorno dal Bahrein. Bergoglio?, sui migranti, ha ribadito che "il principio è che vanno accolti accompagnati e promossi e integrati. Se non si possono fare questi passi non è buono. Ogni governo della Ue deve mettersi d'accordo su quanti migranti può ricevere. Al momento sono quattro i Paesi che li accolgono: Cipro, Grecia, Italia e Spagna. Poi Polonia dentro.

"La politica dei migranti - ha osservato ancora Bergoglio - va concordata tra i Paesi, e l'Unione deve prendere in mano una politica di collaborazione e di aiuto. Non può lasciare a Cipro Grecia Italia e Spagna l'accoglienza di tutti i migranti che arrivano sulle spiagge. La politica per ora dei Paesi è stata di salvare le vittime e questo governo ha la stessa politica. Non lo conosco ma ha fatto sbarcare bambini e donne, ho sentito nelle ultime ore o almeno l'intenzione c'era. Ma l'Italia e questo governo, o anche un governo di sinistra, non possono fare nulla senza l'accordo a livello europeo e la responsabilità europea".