Mille migranti in attesa di sbarcare: "Italia e Malta non ci concedono porto sicuro, situazione precipita"

Ci sono tre navi Ong piene di migranti al largo delle coste italiane che chiedono di poter sbarcare in un porto sicuro per poter mettere in sicurezza quasi mille persone. Tra il 22 e il 29 ottobre, le navi Ocean Viking, la Humanity 1 e la Geo Barents hanno soccorso rispettivamente 234, 179 e 572 persone da imbarcazioni precarie in pericolo nel Mediterraneo centrale. Le tre navi hanno inviato ripetute richieste di un porto sicuro ai Centri di coordinamento del soccorso marittimo più capaci di fornire assistenza, ossia Malta e l’Italia: ma come riferisce l'Ong Sos Mediterranee non c'è stata alcuna risposta.

"La situazione sta precipitando"

"Siamo di fronte a un silenzio assordante - si legge in una nota di Sos Mediterranee -. Oltre a questo silenzio, che ormai da anni è triste prassi, il 25 ottobre scorso il nuovo ministro dell’interno italiano Matteo Piantedosi ha emesso una direttiva con la quale avvertiva le Forze di Polizia e le Capitanerie di Porto che il Viminale stava "valutando" il divieto di ingresso della nostra nave nelle acque territoriali italiane. Un divieto implicito perché mai comunicato alla nostra nave in alcun modo".

Ora, la situazione a bordo della Ocean Viking con 234 persone, si fa più difficile: "La situazione a bordo della Ocean Viking sta precipitando: le previsioni meteo annunciano vento forte, onde alte e un abbassamento della temperatura entro la fine della settimana e le scorte si stanno esaurendo - avverte Sos Mediterranee -. 234 vite sono a rischio. Molti naufraghi mostrano i segni delle torture, delle violenze sessuali e degli abusi subiti in Libia. Questi stalli in mare infliggono nuovi colpi al benessere fisico e mentale di coloro che sono a bordo e che sono sfuggiti per un soffio alla morte in mare".

La nuova richiesta di sbarco

"Sos Mediterranee chiede alle autorità marittime greche, spagnole e francesi e alle altre autorità in grado di prestare assistenza e di consentire lo sbarco immediato in un Porto sicuro - afferma Nicola Stalla, coordinatore della ricerca e soccorso di Sos Mediterranee a bordo della Ocean Viking -. Questo blocco in mare non è solo moralmente vergognoso, ma disattende importanti previsioni legislative del diritto marittimo internazionale e del diritto umanitario. I naufraghi devono sbarcare senza ulteriori ritardi. Siamo di fronte a un’emergenza assoluta e ogni ulteriore giorno di attesa potrebbe avere conseguenze potenzialmente letali" sottolinea Stalla.

"Le autorità italiane e maltesi hanno voltato le spalle a queste donne, bambini e uomini - continua la nota della Ong -. Sos Mediterranee è stata pertanto costretta a inviare una richiesta alle autorità marittime maggiormente in grado di assistere per sollecitare il loro sostegno nel mediare con le controparti italiane e maltesi. L’obiettivo è quello di cooperare, coordinare e facilitare lo sbarco delle 985 donne, bambini e uomini bloccati in mare da 13 giorni sulla Ocean Viking. "I naufraghi soccorsi in mare non possono essere l’oggetto di dibattiti politici", conclude la nota.