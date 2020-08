Coronavirus, navi per far rientrare dalla Sardegna centinaia di turisti positivi

Un ponte navale per consentire il rientro dalla Sardegna di circa trecento turisti positivi è in via di predisposizione dalla Protezione Civile in collaborazione con le Regioni Sardegna e Lazio. Verranno dunque riportate a casa le persone contagiate o quelle che risultano tra i "contatti stretti" dei positivi da Covid-19.

A stilare l’elenco di questi turisti sono le autorità sanitarie dell'isola mentre la Protezione civile nazionale fa da raccordo con la struttura regionale e ha il compito di predisporre il trasferimento che è stato previsto attraverso un corridoio sanitario a bordo di traghetti e non con gli aerei, come era stato ipotizzato in un primo momento.

Il "prelievo" dei villeggianti in isolamento dovrebbe avvenire tramite autobus che poi potrebbero essere ospitati direttamente sulle navi senza ulteriori "cambi". Inoltre i numeri - alcune centinaia di persone - fanno propendere per l'utilizzo di una sola nave. Nel frattempo ci sono da organizzare i singoli trasferimenti nelle case o nelle strutture che dovranno ospitare i positivi e coloro che devono restare in isolamento perché hanno avuto dei contatti con chi ha il virus.

In campo anche le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (Usca) con i tamponi che vengono effettuati ai casi sospetti, come fa sapere il coordinatore dell'Unità di crisi nord Sardegna, Marcello Acciaro: "Stiamo anche procedendo con il secondo test per coloro che sono risultati positivi nei giorni scorsi nelle località turistiche del nord dell'isola".