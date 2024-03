La navicella di Space X è scomparsa mentre rientrava in atmosfera

Starship, la nave spaziale di SpaceX, di proprietà di Elon Musk, è improvvisamente scomparsa dai radar mentre rientrava in atmosfera a termine del terzo lancio di prova. La navicella, progettata per compiere viaggi verso la Luna e Marte, sembrava aver completato con successo tutti i test di questo terzo lancio in orbita. Ad appena 65 km di quota dalla zona di ammaraggio prevista, però, il segnale della Starship è andato perduto.

Nei primi due test il prototipo è esploso in volo prima di raggiungere l’orbita. Per questo terzo lancio erano previste diverse novità, come l’accensione dei motori nello spazio e una simulazione di rifornimento in volo. Proprio al termine del collaudo, però, qualcosa è andato storto.

Starship è stata lanciata dalla strutturaStarbase vicino a Boca Chica, in Texas, intorno alle 9:25, 13:25 in Italia, di giovedì 14 marzo.

I rimi due lanci

Il primo test è stato effettuato ad aprile 2023 e si è concluso dopo appena 4 minuti con l'esplosione di Starship. Il secondo, dello scorso novembre, è andato un po' meglio. Le fasi iniziali del decollo sono state completate senza problemi, ma, dopo circa 8 minuti, i razzo è esploso anche questa volta, a causa di un malfunzionamento durante una manovra di scarico dell’ossigeno liquido. La speranza era quella di registrare risultati migliori questa volta, anche in vista della scadenza del 2026, anno in cui la compagnia aerospaziale di Musk si è impegnata a fornire alla Nasa un mezzo funzionante per supportare il ritorno degli astronauti statunitensi sulla Luna.