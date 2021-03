La bambina nata con gli anticorpi contro la Covid-19

È nata una bimba con un sistema immunitario "predisposto" a combattere contro il coronavirus: nel suo sangue ci sono infatti gli anticorpi neutralizzanti contro il coronavirus SARS-CoV-2. La mamma che era stata vaccinata durante la gravidanza, tre settimane prima del parto, in quanto operatrice sanitaria in prima linea nell'emergenza pandemica. Le era stata somministrata una singola dose del vaccino sviluppato da Moderna.

L'evento si è verificato in Florida ed è stato descritto dai medici Paul Gilbert e Chad Rudnick, due pediatri presso il College di Medicina dell'Università Florida Atlantic. In precedenza erano stati rilevati numerosi casi di bimbi con anticorpi nati da donne che durante la gestazione avevano contratto la COVID-19, mentre analisi sierologiche sul latte materno hanno riscontrato la presenza di anticorpi neutralizzanti. Una ulteriore conferma dell'ipotesi che l'immunità anti-Covid possa essere trasferita ai bimbi anche durante l'allattamento.

Bene ricordare tuttavia che la vaccinazione anti Covid non è raccomandata per le donne incinte, almeno fino a quando non si avranno dati a sufficienza, e l'Istituto superiore di sanità ha indicato che al momento solo le pazienti a rischio di severe complicanze da Covid-19 dovrebbe prendere in considerazione il vaccino.

I dettagli del case report "Newborn Antibodies to SARS-CoV-2 detected in cord blood after maternal vaccination" sono stati pubblicati sul database online MedrXiv in attesa della pubblicazione su una rivista scientifica.

I medici hanno affermato che la donna ha dato alla luce con un parto naturale, senza complicazioni una bellissima bambina "vigorosa e sana". Paul Gilbert ha spiegato ai giornalisti di WPBF che si tratta del primo caso al mondo di un bambino nato con gli anticorpi dopo una vaccinazione della mamma".