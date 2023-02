Perché Netflix non si vedeva ieri sera

Mercoledì sera non è stato possibile accedere al catalogo Netflix per un'ora e mezza circa. Gli utenti non sono quindi riusciti a vedere i loro film e serie preferiti, a causa di un'interruzione globale della piattaforma streaming. Accedendo all'applicazione o al sito web del servizio, un messaggio indicava che era "impossibile connettersi a Netflix". Poco dopo le 20, molti utenti Internet di vari Paesi hanno riferito in modo massiccio sui social network dei disagi. L'incidente è stato alle fine risolto intorno alle 21.30.

Sul suo sito web, anche Netflix ha riconosciuto il problema. "Attualmente stiamo riscontrando problemi di streaming su tutti i dispositivi. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Ci scusiamo per gli eventuali disagi", ha affermato la piattaforma. Per poi aggiungere: "Ci sforziamo di offrirti i programmi TV e i film che vuoi guardare, quando vuoi, ma in occasioni molto rare, sperimentiamo un'interruzione del servizio".