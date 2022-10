Netflix cambia: arriva la pubblicità

Su Netflix arriva per la prima volta la pubblicità. La piattaforma di streaming ha lanciato per la prima volta una offerta commerciale in 12 Paesi che prevede le interruzioni pubblicitarie. L'offerta 'base con pubblicita'' si affianchera' ai piani esistenti, chiamati 'Base, Standard e Premium' che sono privi di pubblicità. I

Paesi di lancio saranno Australia, Brasile, Canada, Corea Francia, Germania, Giappone, Italia, Messico, Regno Unito Spagna e Stati Uniti.

Quando arriva in Italia e quanto costa

Il nuovo piano di abbonamento Netflix sarà disponibile in Italia dal 3 novembre. Il costo: 5,49 euro al mese. "Siamo convinti che questo lancio sarà in grado di fornire un prezzo e un piano per ogni fan di Netflix: 'basic with ads' costera' 6,99 dollari al mese negli Stati Uniti e avra' un prezzo simile negli altri Paesi", ha spiegato il chief operating officer Greg Peters, mentre gli altri tre tipi di sottoscrizione saranno rispettivamente a

9,99, 15,49, 19,99 dollari negli Stati Uniti.

Le interruzioni pubblicitarie avranno una durata di 15 o 30 secondi e saranno inserite prima e durante le serie e i film: la previsione eè di interruzioni per 4-5 minuti in media in un'ora. Il lancio della nuova offerta sarà accompagnato anche da un upgrade nella risoluzione video che passerà a 720p/HD sia per il piano "basic with ads" sia per quelli gia' esistenti portando cosi' l'intera offerta di Netflix in alta definizione. Il nuovo piano tariffario con la pubblicità impedirà il download dei film o delle serie Tv.