Meteo impazzito: nevica sulle Dolomiti, tromba d’aria investe campo scout

Pubblicato sui social un pupazzo di neve con un cartello con su scritto "Buon Natale", peccato però che siamo in pieno agosto. Si tratta dell’ennesima bizzarria meteo dovuta al riscaldamento globale che questa volta ha imbiancato le Dolomiti in estate. Il brusco calo delle temperature ha portato fiocchi di neve estivi sulla Marmolada e così in tanti si sono divertiti a realizzare simpatici pupazzi di neve.

Carlo Budel, gestore del rifugio Capanna Punta Penia (Canazei) situato a 3.340 metri sul livello del mare, ha voluto addirittura augurare Buon Natale a tutti con un messaggio sui social affidato all’omino bianco soprannominato Wilson e con un video in cui dichiara che la temperatura segna -6 gradi.

Evacuato un campo scout in Molise

Follie meteo anche in Molise, dove un gruppo di scout di Venafro (Isernia) si è visto costretto a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco a causa del maltempo. Sulle tende di una trentina di ragazzi, tutti under 15, accampati a 1.400 metri di altezza nell'area di Pizzone Valle Fiorita, si è abbattuta una tromba d’aria che ha provocato un fuggi fuggi generale. Caduto anche qualche albero. Nel timore che la situazione diventasse pericolosa, il responsabile ha chiamato i vigili del fuoco. Organizzata l’evacuazione a scopo precauzionale: gli scout sono stati prelevati e accompagnati fino all'abbazia di Castel San Vincenzo dove hanno trascorso la notte.

