Il vescovo che partecipa alla giornata della visibilità transgender: "Sono loro ad accogliermi"

A suo modo è un evento storico. Per la prima volta un vescovo ha partecipato a un evento per la difesa dei diritti Lgbtq. Succede a Rimini dove il vescovo della città romagnola, monsignor Nicolò Anselmi, ha partecipato oggi, domenica 7 aprile, all'iniziativa "Ci vediamo al parco" organizzata dal gruppo Trans & Non-binary di Arcigay Rimini, dedicata alla promozione della visibilità della comunità transgender.

"Probabilmente dobbiamo camminare ancora, ma la strada che il Vangelo e Gesù ci hanno indicato è quella di accogliere veramente tutti" ha spiegato Anselmi ai microfoni del Tgr Rai Emilia Romagna.

Anselmi ha poi aggiunto: "È bello essere qui, mi sembra anche doveroso perché Dio è veramente padre di tutti. Anche il Santo Padre ce lo ricorda, ma anche Gesù ce l'ha ricordato: 'Padre nostro', e in questo nostro ci siamo tutti. Per cui non vedo perché non dobbiamo essere qua".

La manifestazione riminese è stata promossa con il patrocinio del Comune e della Provincia, il sostegno della Regione Emilia-Romagna col progetto 'Istanti' di Aics Emilia-Romagna e la collaborazione del Centro antidiscriminazioni Lgbt del Comune di Rimini.

"Credo che la Chiesa non escluda nessuno per cui non c'è proprio motivo. Certo, probabilmente dobbiamo camminare ancora su questi temi, però mi sembra che la strada che il Vangelo ci indica - ha sottolineato Anselmi - ma che anche il Papa ci ha indicato, sia quella di accogliere veramente tutti. In realtà qui sono io che sono stato accolto".