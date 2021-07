"I no vax sono come gli evasori fiscali"

"I no vax non vanno capiti, per me sono come gli evasori fiscali, pretendono che gli altri paghino per qualcosa di cui poi loro beneficiano. Il non vaccinarsi è un'evasione fiscale nei confronti della comunità perché abusiamo del fatto che altri proteggano noi, facendoci da scudo, mettendo però a rischio i fragili vicini a noi". Così a Radio Anch'io su Radio Rai1, Sergio Abrignani, docente di Immunologia all'Università Statale di Milano e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts). L'immunologo, a proposito del green pass, si dice "favorevole perché è una delle misure che aiuterà a contenere la diffusione delll'infezione".

"Sui vaccini non sono ammissibili ambiguità da parte di nessuna forza politica. Dalla campagna di vaccinazione dipende la ripartenza e il futuro del Paese", ha scritto in una nota il ministro della Salute, Roberto Speranza. Diamo uno sguardo ai numeri aggiornati. In Italia oltre 27,5 milioni di persone sono completamente vaccinate contro il Covid-19. Secondo l'ultimo aggiornamento del report della compagna vaccini del ministero della Salute con i dati alle 6 di oggi, martedì 20 luglio, sono precisamente 62.123.241 le dosi inoculate finora nel nostro Paese, il 93,5% del totale di quelle consegnate pari finora a 66.422.319 (nel dettaglio 45.345.388 Pfizer/BioNTech, 6.954.110 Moderna, 11.858.186 Vaxzevria-Astrazeneca e 2.264.635 Janssen). Sono 27.581.936 invece le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 51,07% della popolazione over 12.

Qui sotto una tabella con i dati suddivisi per regione, con le dosi consegnate e quelle somministrate finora (i dati sono aggiornati alle ore 6:08 di martedì 20 luglio 2021).

Totale 62.123.241 66.422.319 93.5% Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate % Abruzzo 1.371.680 1.452.893 94,4 Basilicata 548.243 604.615 90,7 Calabria 1.798.655 2.033.561 88,4 Campania 6.055.392 6.502.256 93,1 Emilia-Romagna 4.587.074 4.977.396 92,2 Friuli-Venezia Giulia 1.242.567 1.348.817 92,1 Lazio 6.287.462 6.665.776 94,3 Liguria 1.544.648 1.739.807 88,8 Lombardia 11.070.008 11.435.223 96,8 Marche 1.581.839 1.650.976 95,8 Molise 322.960 344.625 93,7 P.A. Bolzano 509.786 569.737 89,5 P.A. Trento 523.121 569.460 91,9 Piemonte 4.431.720 4.680.868 94,7 Puglia 4.289.039 4.539.540 94,5 Sardegna 1.657.175 1.799.921 92,1 Sicilia 4.634.057 4.993.665 92,8 Toscana 3.636.802 4.013.497 90,6 Umbria 901.337 990.827 91 Valle d'Aosta 123.036 133.630 92,1 Veneto 5.006.640 5.375.229 93,1