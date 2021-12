Gli italiani che non hanno fatto neanche una dose di vaccino

In Italia sono quasi 5,7 milioni le persone di età superiore ai 12 anni che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino. È il dato che emerge dall'ultimo report del governo con i numeri aggiornati alla mattina del 24 dicembre. Per la precisione gli over 12 non vaccinati sono 5.683.275 (nel dato sono compresi anche i guariti). Non hanno fatto ancora nessuna dose il 10,76% degli italiani di età compresa tra 50 e 59 anni (1.038.570 persone), il 13,91% dei 40enni (1.221.454) e il 12,86% di chi ha tra i 30 e i 39 anni.

Molto buona l'adesione nella fascia 20-29 (solo l'8% non si è vaccinato), così come sono incoraggianti i dati tra gli adolescenti di età compresa tra 12 e 19 anni (18,47% i non vaccinati). I bambini tra 5 e 11 vaccinati con la prima dose sono invece 4,13%. Complessivamente tra chi ha più di 50 anni (e dunque è più a rischio ricovero) sono oltre 2,2 milioni gli italiani a non aver fatto ancora nessuna dose.

Al via il booster per la fascia di età tra 16 e 17 anni

Intanto prosegue la campagna per le terze dosi. Il Commissario Straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha aperto la possibilità - a partire dal prossimo 27 dicembre - di effettuare le terze dosi per tutti i giovani delle classi 16 e 17 anni e per i soggetti fragili della fascia 12/15 anni a rischio potenziale di forme gravi di Covid-19. Al momento per queste categorie sarà possibile utilizzare solo il vaccino Pfizer, secondo le tempistiche e modalità già raccomandate.

"Alla luce delle disponibilità di vaccini - si legge in una nota - , il Commissario sta inoltre organizzando il dispositivo per anticipare a 4 mesi la somministrazione delle terze dosi a favore di tutti coloro per i quali è raccomandata la dose booster, dando priorità alle persone anziane e a quelle fragili. In tal senso, la data di avvio dei richiami verrà comunicata dopo un confronto tecnico con le Regioni/Province autonome".