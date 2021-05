"Siamo altruisti, vi cediamo la nostra dose": i no vax in piazza tra negazionisti e no mask

Sul palco salgono anche i due ex grillini, Sara Cunial e Davide Barillari. Ovazione per Enrico Montesano. La manifestazione organizzata a Roma dal "Movimento 3V" contro l’obbligo vaccinale per i sanitari, ma anche contro la "dittatura sanitaria"

"No al ricatto del vaccino" Si potrebbe riassumere così la manifestazione che nel pomeriggio di lunedì 17 maggio ha portato in piazza a Roma un migliaio di manifestanti arrivati alla piazza della Bocca della Verità da tutta Italia. Ma non ci sono solo i no vax in piazza, anche chi nega l’esistenza della pandemia, i no mask e chi denuncia una "dittatura sanitaria"

Sul palco salgono anche i due ex grillini, Sara Cunial (deputata gruppo misto) e Davide Barillari (consigliere della Regione Lazio), il quale invoca una vera e propria "disobbedienza civile contro le restrizioni imposte".

Ovazione per Enrico Montesano: "Insieme vinceremo". Ma da chi e da cosa non è dato saperlo.