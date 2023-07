Non pagano il pedaggio autostradale per 90 volte, assolte: perché?

Per non pagare i pedaggi in autostrada, sostiene l'accusa, avrebbero usato un vecchio stratagemma: mettersi subito dietro alle vetture dotate di "via card" o "telepass", riuscendo così a passare le barriere senza sborsare un euro. Più di novanta passaggi irregolari ripresi dalle telecamere di Autostrade per l'Italia, con tanto di targa del veicolo, per un totale di 6.783 euro di pedaggi non pagati, lungo le tratte autostradali che da Vittorio Veneto portano a Conegliano e a Treviso, sempre secondo l'accusa. Eppure due donne originarie di Fregona (in provincia di Treviso), suocera e nuora di 79 e 41 anni, sono state assolte martedì scorso dall'accusa di insolvenza fraudolenta. Perché? Non c'è certezza su chi fosse al volante dell'auto in questione durante i passaggi "a scrocco", fatti nel periodo che va dal 7 ottobre del 2016 al 3 maggio del 2017.

"Quell'auto la guidava anche mio figlio", ha detto la donna più giovane al giudice nel processo. Ed è apparentemente bastato il dubbio su chi fosse effettivamente alla guida del veicolo durante quei tragitti "portoghesi" lungo l'autostrada per far arrivare il giudice Umberto Donà ad una sentenza di assoluzione, per quanto con la formula dubitativa.

Secondo le indagini della procura di Treviso le due donne, co-intestatarie di un'utilitaria, avrebbero viaggiato scroccando i pedaggi autostradali per oltre 90 volte, accumulando un importo di quasi 7mila euro in ticket non pagati. Ma l'auto, che è stata in seguito sequestrata, sarebbe stata in uso soltanto alla più giovane, che quindi sarebbe stata l'autrice dei passaggi "con il trucco" ai caselli di uscita rilevati dalla società Autostrade per l'Italia. Così l'utilitaria era stata sequestrata ad entrambe, nello stupore dell'anziana. "Io quella macchina la usavo molto di rado, era mia nuora che la prendeva regolarmente per andare al lavoro", ha detto l'anziana nel corso del processo.

Ed era infatti la nuora 41enne che avrebbe utilizzato di più il mezzo, secondo quanto avrebbero confermato alcuni verbali elevati dalle forze dell'ordine che l'avevano fermata nel corso di controlli di routine. La donna più giovane, che era convivente con il figlio della 79enne, ed è attualmente in un comunità di recupero per persone tossicodipendenti, aveva peraltro un precedente specifico: era stata condannata per gli stessi fatti, avvenuti qualche mese prima, realizzati con un'auto che risultava di sua proprietà.

Niente da fare, però: poiché le telecamere al casello autostradale non inquadrano il guidatore - né la suocera, né la nuora, né tantomeno il figlio di quest'ultima -, al giudice non è rimasto che assolvere le due donne, perché non ci sarebbe la prova che fossero alla guida quando sono accaduti i fatti.

