I genitori musulmani che si presentano all'esame di maturità della figlia per non farla diplomare

Avrebbe rifiutato di seguire le regole dell'Islam e sarebbe stata vessata e picchiata dal padre e dalla madre, che avrebbero voluto anche costringerla ad abbandonare gli studi e a non sostenere l'esame di maturità. Una storia di violenza e soprusi, quella subita da una giovane per diversi anni, che ora ha portato al divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico proprio ai genitori di origine nordafricana.

La famiglia abita in provincia di Palermo. Ad eseguire l'ordinanza del gip di Termini Imerese sono stati i carabinieri: la coppia è accusata di maltrattamenti in famiglia. Le vessazioni sarebbero state tali che a giugno la ragazza aveva deciso di allontanarsi volontariamente da casa. Si era presentata a scuola per sostenere l'esame di maturità ed è stato in quella circostanza che i carabinieri sono venuti a conoscenza delle presunte violenza: davanti ai professori, infatti, si sono presentati anche i genitori della giovane, con l'intenzione appunto di impedirle di sostenere la prova.

Da lì è scattato il Codice rosso e dopo la denuncia della presunta vittima, in seguito agli ulteriori accertamenti, ora è arrivata anche la misura cautelare per proteggere la giovane.