Oggi è il giorno dello switch off: cosa deve fare chi non vede più i canali tv

Oggi è il giorno dello "switch off". Da mercoledì 21 dicembre, i canali di tutte le emittenti televisive nazionali e locali saranno visibili soltanto se si è in possesso di tv o decoder in grado di supportare l'alta definizione (Hd). Ne abbiamo parlato tante volte. Già da qualche mese è iniziato al passaggio al nuovo digitale terrestre, dallo standard DVB-T al nuovo DVB-T2 (Digital Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial). In pratica i nuovi standard di codifica e decodifica video e le nuove reti di trasmissione, secondo quanto spiegato dal ministero delle Imprese e del made in Italy, consentiranno alla tv digitale terrestre di fare un salto di qualità, sia in termini di efficienza (adottando tecnologie all'avanguardia, come i nuovi standard di compressione video), sia in termini di migliore qualità.

Chi potrebbe avere dei problemi

Per alcuni possessori di tv troppo vecchie però è un problema. E sì perché per vedere tutti i canali ci sarà bisogno di un televisore di nuova generazione, in grado di "prendere" il segnale in Mpeg4 (alta definizione). Già dall'8 marzo i canali con la vecchia tecnologia (l'Mpeg-2) sono stati "retrocessi" sul telecomando (solitamente a partire dal canale 501). Oggi si compie un altro passaggio della transizione e verranno spenti i canali con codifica Mpeg-2 posizionati dopo il canale 501 e che non trasmettono in hd. Insomma, se prima alcuni canali erano ridondanti, da oggi non ci sarà più la possibilità per gli utenti di ricevere tutti i programmi delle emittenti televisive nazionali con entrambi i sistemi di codifica. Chi vedeva già i canali (Rai, Mediaset, La7 etc) a partire dal numero 1 non avrà quasi sicuramente problemi, mentre chi era già "migrato" ai canali dopo il numero 500 si ritroverà quasi sicuramente senza video.

Cosa fare

Tuttavia è meglio non perdersi subito d'animo. Prima di mettere mano al portafogli è meglio fare qualche prova. Per visualizzare correttamente i programmi potrebbe essere sufficiente effettuare la risintonizzazione dei propri apparati. Ma se i canali non fossero visibili anche dopo aver effettuato una nuova ricerca, sarà necessario sostituire la propria tv o il proprio decoder con un apparato compatibile con l'Hd. Un decoder che supporta i nuovi standard in realtà non costa molto (qui una lista di modelli), ma è comunque una spesa da mettere in conto se si vuole continuare a usufruire del televisore.

Addio bonus tv

Va detto però che già da qualche settimana non è più possibile usufruire dei bonus tv erogati dal ministero delle Imprese e del made in Italy. Resta invece attiva l’agevolazione 'Decoder a casa’. Questa misura, introdotta in collaborazione con Poste Italiane S.p.A., prevede la consegna direttamente a casa di un decoder compatibile con la nuova tecnologia ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui e che siano titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

