"Non si vede più la Rai": tv, che cosa succede

Decine di commenti tutti dello stesso tipo perché da ieri sera sono tantissimi i cittadini del Lazio che stanno avendo difficoltà a vedere i canali Rai in televisione. Ma la spiegazione è semplice: sono le ultime battute il processo tecnico che conclude la prima fase di evoluzione verso la nuova Tv digitale. A completare questo passaggio, che ha coinvolto tutta Italia, mancano solo due regioni, il Lazio e la Campania, dove nei prossimi giorni sono in programma le operazioni relative ai necessari cambi di frequenza dei programmi televisivi.

A Roma città i cambi di frequenze per i canali Rai sono previsti venerdì 17 giugno, a Napoli martedì 21. I televisori di nuova generazione si adattano automaticamente alle modifiche e in genere non richiedono interventi da parte degli utenti. In caso di problemi di ricezione potrà essere necessario risintonizzare tv e decoder.

L'elenco completo delle numerazioni automatiche dei canali nazionali (LCN), e quindi la numerazione associata ai canali nel momento in cui viene effettuata la ricerca automatica, è disponibile a questa pagina del sito MiSE.

Per visualizzare correttamente i canali e i TG regionali RAI di proprio interesse, i telespettatori dovranno effettuare la risintonizzazione della propria TV o del proprio decoder come illustrato in questa pagina del sito RAI.

In particolare gli utenti del Lazio potranno scegliere la programmazione Rai regionale di loro interesse tra Lazio, Toscana e Umbria. La programmazione regionale Rai del Lazio sarà comunque sempre visibile al canale 815.