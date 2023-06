Non vedente umiliato da due turisti in spiaggia: "Quella frase lo tormenta, ora soffre e vomita"

"Una persona che non vede in questa spiaggia non deve venire". Sarebbero queste le parole rivolte da due turisti a un non vedente di 33 anni, colpevole solo di voler fare un tuffo in acqua.

A denunciare il fatto, avvenuto su una spiaggia del Tigullio, in provincia di Genova, è Nicolò Pagliettini, presidente dell'unione italiana ciechi e ipovedenti di Chiavari. Secondo il suo racconto, basato sulla testimonianza del 33enne, tutto ha inizio quando Emanuele - questo il nome del giovane non vedente - decide di trascorrere una giornata al mare insieme alla mamma Loredana e alla sorellina Lara. "Il mare per Emanuele è un luogo di svago - sottolinea Pagliettini - uno di quei posti in cui si sente libero". I tre dunque "si recano in una spiaggia pubblica chiavarese e trovano spazio in terza fila. Le prime due, infatti, sono occupate da bagnanti che hanno lasciato sedie, lettini, ombrelloni e asciugamani incustoditi fin dalle prime luci del mattino".

Dopo un po' di tempo, Emanuele esprime il desiderio di fare un bagno. La mamma, sempre secondo la testimonianza, a quel punto lo prende sotto braccio e lo accompagna verso la riva, spostando alcune sdraio davanti per facilitare il passaggio del figlio. E qui accade l'impensabile: "La tranquillità - racconta Pagliettini - viene squarciata dall'intervento gratuito di un signore, verosimilmente turista, che, rivolgendosi alla mamma di Emanuele esclama 'non esageri'. A quel punto, Loredana, spiazzata e spaesata chiede spiegazioni, sottolineando come il gesto di farsi spazio tra i lettini sia stato fatto semplicemente per evitare che suo figlio, cieco, li scontrasse. Interviene la moglie di questo signore, la quale si lascia andare a un commento di così basso livello che solo scriverlo fa accapponare la pelle: 'Una persona che non vede in questa spiaggia non deve venire'. Ma veramente nel 2023 dobbiamo assistere a una scena del genere?".

Dal dispiacere, Emanuele si chiude nel silenzio: "Gli è stato detto - continua Pagliettini - che in quanto persona con disabilità visiva non ha la possibilità di frequentare una spiaggia pubblica. È stato umiliato davanti a tutti e con lui è stata calpestata pubblicamente un’intera categoria di persone. Persone che lottano tutti i giorni tra mille difficoltà per avere un ruolo in questa società".

Sul posto, per cercare di calmare gli animali, intervengono gli agenti della municipale. Ma poco dopo il 33enne ha un crollo emotivo: "Nel pomeriggio Emanuele si sente male" racconta infatti Pagliettini. "Il ragazzo piange, soffre, vomita. Si sente sbagliato, diverso, umiliato. La frase di quella signora lo tormenta. A quel punto la mamma decide di portarlo al pronto soccorso. Da un punto di vista clinico se la caverà 'soltanto' con 3 giorni di prognosi, ma da un punto di vista morale e psicologico chi rimarginerà questa ferita?".

