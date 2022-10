"I nonni sono obbligati a mantenere i nipoti se i genitori non possono"

La Cassazione ha confermato che i nonni devono intervenire economicamente se entrambi i genitori non sono in grado o non hanno la possibilità economica di mantenere in maniera adeguata i figli. "Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli", è il principio che si legge nel testo di una sentenza del 17 ottobre scorso (che tuttavia non rappresenta una novità assoluta rispetto a sentenze precedenti).

L'intervento dei nonni scatta solo nel momento in cui entrambi i genitori (e non uno solo) non hanno i mezzi sufficienti o la possibilità di trovarsi un lavoro per mantenere i propri figli. Inoltre, l'obbligo per i parenti (ascendenti in ordine di prossimità) è una misura estrema prima della quale è necessario provare in tutti i modi a recuperare le somme dovute dai genitori inadempienti. L'obbligo non consiste nel dare direttamente i soldi ai nipoti, ma nell'aiutare i genitori ad adempiere la loro funzione e i loro obblighi verso i figli.

La legge italiana, nell'articolo 316 bis del codice civile titolato "concorso nel mantenimento" e pubblicato in Gazzetta ufficiale, spiega che è compito dei genitori adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli "in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli". Tradotto: se i genitori non hanno mezzi a sufficienza per mantenerli, i nonni devono intervenire anche a livello economico. È il principio confermato dalla Cassazione.