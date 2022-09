Nord Stream, Gazprom annuncia lo stop totale al gas: cosa succede ora per l'Italia

Gazprom ha annunciato lo stop al gas russo verso l'Europa, chiudendo il Nord Stream 1, il gasdotto che trasporta gas verso la Germania e il resto d'Europa. L'azienda di stato russa ha comunicato che le attività di pompaggio presso lo stabilimento di gas liquefatto di Portovaya, a Nord-Ovest di San Pietroburgo, sono state interrotte. In una nota si legge che è stata rivelata una perdita alla turbina Nord della stazione di Portovaya e che quindi non può operare in sicurezza a causa del danno subito. Per questo, prosegue il testo senza indicare una data di riapertura, la stazione resterà chiusa fino a quando verranno effettuate le riparazioni necessarie.

Non è il primo "guasto" annunciato da Gazprom

Gazprom aveva già sospeso il flusso di gas verso l'Europa, annunciando che sarebbe ripreso il 4 settembre. Tuttavia, è arrivata la comunicazione di un ulteriore stop a causa di uno sversamento che ha danneggiato una turbina. La stessa Gazprom ha mostrato sul proprio canale Telegram la foto del guasto. La Russia sostiene che le sanzioni impediscono la restituzione di una turbina Siemens che era stata inviata in Canada per la riparazione. La Germania, dove si trova la turbina, assicura invece che sia proprio Mosca a bloccare la restituzione di questo pezzo chiave.

L'interruzione del Nord Stream 1 è l'ultima di una lunga serie di problemi. L'infrastruttura era già rimasta ferma per manutenzione programmata a una turbina dall'11 al 21 luglio per poi ripartire, ma a una capacità ridotta di circa il 40% rispetto alla portata normale. A fine mese il flusso era stato ulteriormente ridotto al 20%, a circa 38 milioni di metri cubi al giorno, rispetto ai 66 delle settimane precedenti alla manutenzione. Ancora prima, a metà giugno, il colosso energetico russo aveva comunicato che le forniture di gas potevano essere garantite solo fino a un volume di 100 milioni di metri cubi al giorno, invece dei 167 milioni di metri cubi previsti. Tra fine aprile e metà maggio invece erano stati chiusi i rubinetti a Bulgaria, Polonia, Paesi Bassi, Danimarca e Finlandia, per mancati pagamenti in rubli come richiesto dalle autorità russe.

La situazione per l'Italia

Le consegne ridotte tramite il Nord Stream, insieme alla diminuzione dei flussi di gas attraverso l'Ucraina sta mettendo in seria difficoltà l'Italia e gli altri stati europei. La sfida è quella di riempire i serbatoi di stoccaggio per l'inverno, il periodo dell'anno in cui si consuma più gas, spingendo diversi governi ad avviare piani di emergenza che potrebbero portare al razionamento in caso di bisogno.