Novavax: un milione di dosi alle Regioni

Al via, con 877 dosi già inoculate, secondo il report del governo sulle vaccinazioni anti Covid in Italia, la somministrazione di Nuvaxovid (Novavax) in Italia, il nuovo vaccino che si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti. Sono 1.023.000 le dosi di Novavax distribuite ad oggi alle Regioni. Disponibile nell'Unione Europea con il marchio 'Nuvaxovid', si tratta del primo vaccino a base proteica autorizzato dall'Ue, stabile a temperature di refrigerazione, che può essere conservato e trasportato a 2-8 gradi.

Partita anche la somministrazione della quarta dose booster per i pazienti immunocompromessi: sono state 720 le vaccinazioni effettuate (lo 0,08% della popolazione immunocompromessa potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale con richiamo da almeno 4 mesi).

Ieri le inoculazioni sono state in totale 112.440 (Novavax il 0,78%), che hanno portato il totale delle somministrazioni in Italia a 134.149.819: almeno una dose per 49.276.307 persone (91,24% della popolazione over 12); persone che hanno completato il ciclo vaccinale 48.242.444 (l'89,32% della popolazione over 12); 37.535.230 persone hanno fatto la dose addizionale/richiamo booster (l'83,73% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi); il totale dose addizionale/richiamo (booster) + guariti post 2 dose/unica dose è di 41.937.687(93,55%). Per la platea 5-11 anni: almeno una dose 1.355.997 (il 37,09% della popolazione 5-11 anni); hanno completato il ciclo vaccinale in 1.131.529 (il 30,95% della popolazione 5-11 anni).