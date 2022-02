Novavax: il nuovo vaccino arriva tra 15 giorni, convincerà i dubbiosi?

"L'obbligo" di vaccinazione per gli over 50 "avrà senso fin quando circolerà il virus, e ho l'impressione che durerà anni. La vaccinazione è uno strumento fondamentale". Lo dice in un'intervista alla Stampa Sergio Abrignani, membro del Cts, professore ordinario di Immunologia all'Università Statale di Milano e direttore dell'Istituto nazionale di genetica molecolare Invernizzi. "Per Omicron forse ci sarà un richiamo aggiornato, non la quarta dose", prosegue Abrignani, spiegando che "in base al passato la protezione data dalla terza dose dovrebbe durare anni".

"Entro febbraio", ricorda infine l'esperto, arriva il nuovo vaccino Novavax: "L'efficacia è la stessa, ma forse potrà convincere gli immotivatamente dubbiosi come alcuni genitori che temono per i figli. Scientificamente sarà utile per confrontare la durata della sua protezione con quella dei vaccini a mRna, anche se non penso ci sarà differenza", spiega.

Come funziona Novavax

Come funziona il vaccino anti-covid Novavax? Il vaccino del colosso americano utilizza le proteine e quindi una tecnologia più tradizionale: per questo motivo si ritiene che possa convincere molti esitanti a vaccinarsi contro il covid. Gli 'ingredienti' di Nuvaxovid, il vaccino che viene somministrato con 2 dosi a 3 settimane l'una dall'altra, sono una versione prodotta in laboratorio della proteina Spike che si trova sulla superficie del virus, e un 'adiuvante', una sostanza che aiuta a rafforzare la risposta immunitaria al vaccino.

Il sistema immunitario identifica la proteina come estranea e produce difese naturali - anticorpi e cellule T - contro di essa. Se in seguito la persona vaccinata entra in contatto con il coronavirus, il sistema immunitario riconoscerà la proteina Spike sul virus e sarà pronto ad attaccarla. Gli anticorpi e le cellule immunitarie possono proteggere da Covid lavorando insieme per uccidere il virus, impedire il suo ingresso nelle cellule e distruggere le cellule infette.