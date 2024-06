Nubifragi, fiumi in piena e allagamenti: sull'Italia torna l'allarme maltempo

Il maltempo torna a minacciare da vicino l'Italia. E sono il Nord e il Centronord a pagarne le conseguenze. Secondo elaborazioni della Coldiretti, su dati Eswd, nelle ultime 48 ore si sono abbattuti sul Nord e sul Centro Italia 51 nubifragi, pari ai 3/4 di quelli registrati in tutta l'Unione europea. E la situazione sta diventando critica, specie in Emilia Romagna.

In Emilia Romagna è allerta rossa

In Emilia Romagna è stata dichiarata l'allerta rossa, dalle 12 di oggi, martedì 25 giugno, fino a mezzanotte, per il deflusso delle piene dei fiumi che interessano la pianura modenese, reggiana, parmense e piacentina. Allerta arancione invece per criticità idrogeologica invece nella montagna e collina emiliana centrale (Parma, Reggio e Modena).

Del resto la media di pioggia caduta nelle ultime 24ore è ingente: si va dai i 130 millimetri di pioggia cumulata nel bacino dell'Enza (con punte fino a 160 millimetri) ai 125 in quello del Parma, dai 120 in quello del Crostolo ai 113 in quello del Secchia (con picchi fino a 190 millimetri), fino ai 90 millimetri di Taro e Nure.

L'Agenzia regionale sta intervenendo a supporto dei territori per gli effetti al suolo di frane, smottamenti della viabilità e ruscellamenti, alcuni già in via di risoluzione.

Provvidenziale l'intervento dei soccorritori nel comune di Lesignano Bagni, nel parmense. Qui diverse case sono state invase da acqua e fango nei piani inferiori bloccando alcune famiglie all'interno delle proprie case. Sono state soccorse e salvate dai Vigili del fuoco, arrivati a bordo dei gommoni.

Sempre nel parmense la piena del torrente Sporzana ha danneggiato la condotta principale del gas metano a Sivizzano, frazione di Fornovo di Taro (Parma). Ne dà notizia Iren: la tubazione, in acciaio del diametro di 80 millimetri, nella quale scorre il gas a media pressione (circa 4 bar), è stata trascinata dalla piena che ha provocato una consistente dispersione di gas.

A Carpineti invece, comune del Reggiano, nelle ultime 24 ore si è registrata "più del doppio della piovosità che, mediamente, cade in un mese piovoso quale ottobre: 172 millimetri". Lo dice in una nota il Comune, segnalando i numerosi danni "Una situazione gravissima con moltissime strade chiuse che stiamo provando a riaprire. Il Comune di Carpineti è devastato" afferma il neosindaco Giuseppe Ruggi.

La tomba d'aria e gli allagamenti in Polesine

Ma a essere interessato dall'allarme maltempo c'è anche il Veneto, in particolare il Polesine. Qui una tromba d'aria si è abbattuta questa mattina, provocando ingenti danni, tetti scoperchiati e allagamenti a Rovigo. Sono oltre 100 le chiamate giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco per la tromba d'aria e la bomba d'acqua che hanno colpito nella tarda mattinata la città veneta e la provincia. Al momento non si hanno notizie di persone ferite.

Wow!



Un tornado.



Alle porte di Rovigo!



Come un cordone ombelicale, scende dalle nuvole per collegarsi alla Terra.

Nel momento in cui questo "imbuto" tocca terra, genera un tornado.



Un pensiero agli amici di tutta la provincia di Rovigo colpita da nubifragi, con molti danni! pic.twitter.com/RCFPYX1cWz — Steven Cercamondi (@astrosteven_) June 25, 2024

(La tromba d'aria che si è abbattuta nel Polesine)

Nel centro di Rovigo, in via Umberto I e viale Regina Margherita il forte vento ha spezzato i rami degli alberi che sono caduti a terra trascinando con sé i lampioni della pubblica illuminazione che in quel tratto di strada sono sospesi, tenuti sollevati dai cavi d'acciaio ancorati ai palazzi.

"Sto seguendo da questa mattina l'evoluzione della situazione in Polesine dopo la tromba d'aria che ha provocato ingenti danni con decine di allagamenti e tetti scoperchiati in particolare a Rovigo ma anche Boara Pisani, Lusia e Lendinara. La Regione è attiva su tutti i fronti a partire dalla Protezione Civile per supportare i cittadini colpiti da questa nuova ondata di maltempo" ha dichiarato il governatore del Veneto Luca Zaia.

Notte di paura a Pistoia: strade e sottopassi allagati

Ma anche in Toscana, in particolare del pistoiese, il maltempo ha creato più di una preoccupazione. Nelle ore notturne di oggi, martedì 25 giugno, squadre della Protezione civile sono intervenute con i volontari e il personale del Comune in alcune zone della città, dove sono state riscontrate criticità.

@Comune_Pistoia viale Petrocchi pochi minuti fa e ora ripiove. strade piene di erbacce, fogne mai pulite, cambiamento climatico ma anche molta incuria pic.twitter.com/jtkaagpHPT — Stefano Sarri (@SarriStefano) June 24, 2024

(Le strade allagate a Pistoia)

Intorno alle ore 1.20 è stato chiuso il sottopasso di Ponte Europa, nella zona di Pistoia ovest. Mentre intorno alle ore 2.50 il sindaco Alessandro Tomasi ha reso noto con un post su Facebook che le prime criticità erano state superate.

Sono state oltre 70 le richieste di intervento arrivate al comando dei vigili del fuoco di Pistoia. Le squadre di pompieri sono state impegnate per tutta la notte e, sono stati oltre 30 gli interventi effettuati e che hanno riguardato allagamenti di locali seminterrati, taglio di alberi su sede stradale e rimozione di elementi pericolosi al traffico.

Piemonte: i rifugi alpini isolati per il maltempo

In Piemonte tutti i rifugi in quota della Valle Gesso (Cuneo) sono isolati a causa del maltempo. Lo ha comunicato il soccorso alpino e speleologico piemontese che ha chiesto alle persone presenti di rimanere presso le strutture in attesa di verifiche sui corsi d'acqua e sulla percorribilità dei sentieri. Il soccorso tuttavia sottolinea che al momento "non risultano situazioni critiche, per cui si attenderà un miglioramento del tempo per valutare eventuali evacuazioni tramite mezzo aereo".

Intanto permane l'allerta gialla per rischio idrogeologico per piogge forti attese sui settori occidentali e meridionali del Piemonte, localmente anche a carattere di rovescio e temporale.

Il meteo dovrebbe però cambiare decisamente già a partire da domani con l'afa che dovrebbe tornare su tutta Italia a partire da giovedì 27 giugno. Nel frattempo intere regioni si trovano a fronteggiare gli effetti di un clima che sembra cambiato ormai definitivamente.