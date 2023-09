L'Italia torna al nucleare: "Entro 7 mesi"

"Il nucleare non è un'opzione, ma è l'unica scelta possibile". A rilanciare la via italiana dell'atomo è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel giorno in cui si è svolta la prima riunione della 'Piattaforma Nazionale per un Nucleare sostenibile'. Il vertice voluto dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin tra istituzioni e imprese ha l'obiettivo di dotare l'Italia di impianti di produzione energetica da fonte Nucleare. In particolare il governo guarda ambiziosamente a centrali nucleari innovative che assicurino la sostenibilità ambientale, la sicurezza e la competitività. L'auspicio del ministro dell'ambiente è quello di dotare l'Italia di Small Modular Reactor (Smr) e i reattori nucleari di quarta generazione (Amr). Tuttavia si tratta di una tecnologia non ancora disponibile come lo sono invece le centrali di terza generazione, attualmente in costruzione in tutto il mondo.

La road map entro 7 mesi

Per questo l'orizzonte va ben oltre quello della corrente legislatura: il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha infatti trasmesso alla Commissione europea il progetto di un percorso che punta al 2030 e al 2050 come date cardine. Entro 7 mesi c'è l'impegno di redarre un documento completo della roadmap per poi arrivare all'elaborazione delle Linee Guida con azioni, risorse, investimenti e tempi entro 9 mesi.

La strategia italiana come detto è coordinata dal Mase con il supporto di Enea e Rse e verrà articolata in sette gruppi tematici. Questi spaziano da contesto scenari e prospettive (gruppo 1) a tecnologie di fissione (gruppo 2) e fusione (gruppo 3). Saranno approfonditi da gruppi di lavoro specifici anche sicurezza e prevenzione, rifiuti e decommissioning, formazione ed educazione; e aspetti trasversali tra cui "l'ambiente, l'accettabilità sociale e la comunicazione".

L'Italia può tornare al Nucleare? E il referendum?

L'energia nucleare - insieme all'energia idroelettrica - è una delle più antiche tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio. La produzione di energia nucleare esiste dagli anni '60, ma ha visto una crescita massiccia a livello globale negli anni '70, '80 e '90. Negli ultimi anni la produzione globale ha subito un notevole rallentamento: soprattutto in seguito allo tsunami di Fukushima in Giappone nel 2011 numerosi Paesi hanno disattivato gli impianti a causa di problemi di sicurezza. In Italia si è riacceso il dibattito sull'opportunità di dotarsi nuovamente di energia nucleare dopo lo stop a fine anni 80 a sull'onda dell'incidente di Chernobyl.

Al referendum dell'8 novembre 1987 la maggioranza dei quasi 30 milioni di italiani che si recarono alle urne votarono per abrogare una serie di norme che portarono all'abbandono del nucleare, anche se il quesito non era così diretto. In particolare un quesito riguardò l’abrogazione della facoltà del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) di deliberare sulla localizzazione delle centrali. Il sì vinse con l’80,57%. Un altro quesito chiese l’abrogazione dei contributi agli enti locali che ospitassero sul proprio territorio centrali nucleari o a carbone. Il sì vinse con il 79,71%. L'ultimo quesito riguardò l’esclusione dell’Enel, all’epoca ancora ente pubblico, dalla partecipazione alla costruzione di centrali nucleari all’estero. Anche in questo caso il sì vinse, con il 71,86%. Sebbene non fosse esplicitamente richiesta, la dismissione delle centrali nucleari fu la conseguenza naturale che seguì il referendum.

Ora l'argomento potrebbe tornare in auge e non serve un nuovo referendum proprio perché quello dell'87 non sanciva il divieto di sviluppare il nucleare. Ora il governo punta su reattori di nuova generazione, mentre la scienza ha raggiunto (in laboratorio) la fusione nucleare, sistema che non produce scorie radioattive. Al momento però gli impianti funzionano a fissione nucleare che produce scorie che non saranno più radioattive solo tra migliaia di anni. Al momento l'unico sistema per lo smaltimento delle scorie è lo stoccaggio in depositi in strati geologici profondi. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha annunciato un provvedimento che apre alle autocandidature. Non darò un anno, neppure sei mesi: non è intenzione del governo dilazionare ancora" ha detto in una intervista a La Repubblica.

"L'Italia deve continuare a essere protagonista nei grandi progetti internazionali, sia di fissione che di fusione, in cui sono coinvolte aziende nazionali, anche con commesse rilevanti. Vogliamo sdoganare il tema a livello nazionale". Nel '98 fu chiesto di esprimersi sul nucleare di prima e seconda generazione, quello di Chernobyl. Ora le cose sono molto cambiate. Il nucleare è nella tassonomia green della Ue e gli esperti lo considerano irrinunciabile per la sicurezza energetica del futuro, in aggiunta alle rinnovabili". "Noi - conclude - puntiamo a eliminare prima il carbone, poi il petrolio, e a conservare il gas fino a che le rinnovabili saranno abbastanza sviluppate da raggiungere la neutralità carbonica nel 2050. Ma nel lungo periodo la continua richiesta di energia sarà tale da dover prevedere l'uso di fonti che garantiscano continuità nell'erogazione dell'energia. Proprio come il nucleare".