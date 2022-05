Ancora più di cento morti per Covid: "Bisognerebbe avere delle spiegazioni"

"Non dimentichiamoci che siamo ancora, a seconda dei giorni, al di sopra dei 100 morti. E' un numero molto importante di morti su cui bisognerebbe cercare di avere però anche delle spiegazioni". A sottolinearlo, invitando a una riflessione sui numeri dell’ultimo bollettino Covid, è Silvio Garattini, presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs.

Infatti i dati più recenti di oggi sul Covid, 4 maggio 2022, registrano 47.039 nuovi contagi. Ma a preoccupare di più è il dato dei morti. Oggi sono 152 e ieri erano 153. Insomma, non accenna a diminuire il numero dei decessi per colpa del coronavirus. Secondo l’esperto Garattini, di fronte ad un trend così stabile, è necessario porsi degli interrogativi. Il dubbio che l’Italia stia andando male ce l’ha anche l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), che indica il Paese come la seconda a livello globale per nuove infezioni riportate e quinta per nuovi decessi, e rispettivamente seconda e terza in Europa per le due voci.

Tuttavia - si evidenzia nel report - sei Paesi hanno registrato un aumento dei contagi del 20% o più, con la crescita maggiore riportata da Cipro (9.901, +62%), Spagna (110.116, +45%) e Kazakistan (174, +39%). Ancora in diminuzione anche i nuovi morti riportati, oltre 6.400 (-16%). Il maggior numero di nuovi positivi è stato segnalato da Germania (558.958, 672,1 su 100mila abitanti, -24%), Italia (384.825, 645,2/100mila, -8%) e Francia (382.208, 587,7/100mila, -30%). In testa per più decessi registrati ci sono invece Federazione Russa (1.129, meno di 1/100mila, -19%), Francia (900, 1,4/100mila, +2%) e Italia (898, 1,5/100mila, -11%).