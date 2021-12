La resa dei no vax: boom di prime dosi di vaccino

Sono 232mila le dosi di vaccino anti Covid somministrato nell’ultima settimana. Lo riporta il Report del Governo dopo erano state 127mila nella settimana precedente. Ad incentivare la vaccinazione sono i giovani della fascia fra i 12 e i 19 anni con oltre 61mila presenze. Aumentano però anche le persone di età più adulta, cioè la fascia 30-39 anni, con circa 38.800 dosi contro 22.400 della settimana scorsa.

In tutto, nella settimana in questione, sono state somministrate 2.668.228 dosi. Sotto ogni profilo dunque si registra un aumento rispetto alla settimana scorsa, quando erano state 1.747.017. Restano comunque poco più di 6,3 milioni gli italiani non vaccinati.

Nella categoria over 80, i non vaccinati sono 197.211, nella fascia 70-79 anni sono 414.852, in quella 60-69 sono 690.487, in quella 50-59 sono 1.130.571, in quella 40-49 sono 1.327.281, in quella 30-39 sono 979.321, in quella 20-29 sono 565.485, in quella 12-19 sono 1.046.667.