Altro che frociaggine, ecco i numeri che preoccupano Papa Francesco

Un calo netto e costante quello di preti e seminaristi in Italia. Dai 38mila del 1990 il numero dei sacerdoti è sceso nel 2020 a 31.800, contraendosi del 16 per cento in trentanni. Gli effetti della decrescita in particolare nel centro nord: la rivista teologica del seminario ambrosiano stima che nel 2040 l'arcidiocesi di Milano non avrà sacerdoti con meno di 30 anni. Si passerà dai 1.694 preti milanesi di oggi a un numero che tra 16 anni oscillerà tra i 960 e i 1.150. Non si contano già oggi le parrocchie rimaste senza un sacerdote.

E i numeri di quanti sono in cammino verso il sacerdozio conferma la decrescita: nel 2013 sono stati ordinati 436 nuovi preti, nel 2023 appena 323. I dati pubblicati dall'annuario pontificio 2024 confermano la crisi delle vocazioni che ha interessato l'Europa sin dal 2008 e che non sembra arrestarsi: nel biennio 2021-2022, il numero dei seminaristi in tutto il vecchio continente è diminuito del 6 per cento.

Questo mentre il numero di cattolici battezzati a livello planetario è cresciuto a 1390 milioni nel 2022, con un incremento relativo dell’1,0%, trainato dall'Africa. Proprio da qui e dall'Asia arrivano maggiormente i nuovi seminaristi, con incrementi che fanno da contraltare al crollo che viene dagli altri continenti.