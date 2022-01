Aumentano le prime dosi degli over 50: l'obbligo vaccinale funziona

cC’è un rallentamento dei contagi e anche dei ricoveri, ma aumentano i decessi per il Covid. La noivtà è però che l’obbligo spinge le vaccinazioni, anche quelle di chi ha meno di 50 anni. Infatti le prime dosi degli over 50 hanno visto un aumento del 28,1% dall'obbligo vaccinale. Ma vediamo i numeri diffusi dalla fondazione Gimbe, da cui si traggono queste conclusioni.

Partendo dai numeri di contagi e ricoverati, vediamo come l’incremento dei contagi si sia attestato al +3% nell’ultima settimana. Rallentano anche i ricoverati, al +14% in generale, come anche quelli nelle terapie intensive al +2,3%. Una nota positiva dunque. Tuttavia ciò non toglie che gli ospedali siano ancora sotto pressione. Il monitoraggio della fondazione Gimbe rileva, nella settimana 12-18 gennaio, una stabilizzazione dei nuovi casi a quota 1,2 milioni e un aumento delle ospedalizzazioni: +2.381 pazienti in area medica, +38 in terapia intensiva. Il problema resta quello dei decessi, che sono aumentati del 49,7% in 7 giorni.

Buone notizie invece sul fronte dei vaccini. L'83,7% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 79,6% ha completato il ciclo vaccinale. Negli ultimi 7 giorni, inoltre, risultano stabili le nuove vaccinazioni nella fascia 5-11 anni (240.920) che rappresentano quasi metà delle prime dosi. Bene anche sulle terze dosi per le quali si è arrivato ad un 70,8%, seppur si registrino forti distinzioni da regione a regione. "Nell'ultima settimana - ha commentato Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe - si è registrata una sostanziale stabilizzazione dei nuovi casi intorno a quota 1,2 milioni, con un incremento del 3% rispetto alla settimana precedente e una media mobile a 7 giorni che passa da 174.576 del 12 gennaio a 177.652 il 18 gennaio (+1,8%). Una frenata nazionale della curva che risente di situazioni regionali molto diverse".