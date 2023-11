Tutti i problemi del 112: "Così rallenta i soccorsi e intralcia le ambulanze"

"Se domani sono io, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima". È diventato un caso un caso il post pubblicato dalla Polizia di Stato con l'intento di esprimere una condanna contro la violenza di genere, ma finendo per essere subissato dalle critiche delle donne che hanno lamentato mancati interventi, risposte volte a minimizzare, in alcuni casi persino forme di vittimizzazione secondaria, ovvero la colpevolizzazione della vittima con il più becero "te la sei andata a cercare". Dai racconti che abbiamo raccolto, emerge il dubbio che esista una certa leggerezza, da parte di chi dovrebbe garantire la sicurezza, nell'affrontare i casi di donne che subiscono violenze e abusi. Ma anche un altro dubbio: che il "sistema di allarme" abbia un problema. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parlando della chiamata al 112 che segnalava l'aggressione di Filippo Turetta all'ex fidanzata Giulia Cecchettin, ha promesso di far luce sul caso: "Questa vicenda merita e richiede un approfondimento" ha spiegato promettendo verifiche. E verifiche ne abbiamo fatte anche noi interpellando chi con il 112 è "costretto" a lavorarci, agenti di polizia e operatori di primo soccorso.

Prima e dopo il Codice Rosso

"Dobbiamo distinguere quello che c'era prima del codice rosso e quello che c'è oggi" ci spiega Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP. Prima della legge avevamo l'impossibilità di intervenire rispetto a quella che era una percezione di pericolo da parte delle donne. Da quando è stato introdotto il codice rosso, invece, le norme sono diventate molto stringenti sugli atti persecutori e sull'esposizione a rischio delle donne che vengono minacciate in ambito familiare.

Se le donne in passato hanno subito un vuoto normativo ora è tutto cambiato. "Inoltre - ci spiega ancora Pianese - c’è un percorso riservato che prevede tempi assolutamente rapidi di intervento anche da parte dell'autorità giudiziaria: e quindi un accesso più veloce a misure di prevenzione, alla tutela e agli obblighi nei confronti delle persone che si macchiano di questi atti persecutori o si macchiano di minacce nei confronti delle donne".

Insomma, un prima e un dopo. E se fino al 2019 c’era un margine di discrezionalità e le donne dovevano affidarsi alla sensibilità della persona che si trovava dall’altra parte della cornetta o negli uffici del commissariato, oggi gli agenti sono molto più formati rispetto alle casistiche. "È una delle materie di aggiornamento professionale che vengono effettuate, anche come formazione secondaria, in modo continuativo", continua Pianese.

La carenza di personale

Non sempre, però, la polizia riesce ad arrivare in tempo. In molti casi le volanti ci mettono molto tempo a giungere sul posto perché c’è un grave problema di carenza di organico che spinge a "selezionare" gli interventi. "Questo è il problema dei problemi – spiega ancora il segretario del Coisp – ma non riguarda purtroppo soltanto i femminicidi e gli atti persecutori. Il vero problema è che chiamare i numeri di emergenza e chiedere aiuto alle forze di polizia non dà la certezza di avere un aiuto immediato. E questo perché abbiamo, su tutto il territorio nazionale, enormi carenze di personale".

"Soltanto per la Polizia di Stato, rispetto agli organici del 1999, le carenze sono stimate intorno alle a 10 mila unità, che raddoppiano se contiamo tutto il comparto sicurezza" spiega il sindacalista a Today.

"Ne consegue che le nostre volanti, quando prendono una chiamata, la mettono in lista a seconda dell'urgenza dell'evento che viene rappresentato - continua Pianese - Se non si tratta di un'aggressione violenta, viene dopo episodi di violenza, rapine, i furti in appartamento. Faccio degli esempi: interventi per colpi d'arma da fuoco e rapine in banca sono quelli a cui dobbiamo dare la precedenza, subito dopo ci sono aggressioni, risse, liti in famiglia. Ovviamente se una donna viene inseguita per strada e chiama il numero d’emergenza si interviene subito, perché il reato si sta consumando in quel momento".

Il 112 rallenta gli interventi delle forze dell’ordine?

C’è poi il problema del NUE, il numero unico europeo per le emergenze, il famigerato 112. Per Domenico Pianese non è una soluzione ma addirittura parte del problema.

Cos’è il NUE Il Numero di emergenza unico europeo (NUE) 112 - introdotto da una direttiva UE del 1991 - è il numero di telefono per chiamare i servizi di emergenza in tutti gli Stati dell’Unione Europea. Prevede una Centrale unica di risposta (CUR), nella quale vengono convogliate le linee 112, 113, 115 e 118. All’interno della Centrale gli operatori, formati per gestire la prima risposta alla chiamata, filtrano e smistano, a seconda delle urgenze, le telefonate agli enti responsabili della gestione delle emergenze (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco o il Soccorso sanitario).

"Lo dico senza peli sulla lingua: il 112 non funziona come dovrebbe. È una replicazione delle sale operative delle forze di polizia. Dovrebbe essere gestito dalle sale operative in coordinamento soprattutto tra polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, perché si eviterebbero passaggi inutili. Oggi il cittadino che chiama il 112 si trova dall'altra parte un centralinista che non è un appartenente alle forze di polizia, a cui racconta il fatto o quello che sta subendo. È poi quel centralinista a contattare la sala operativa della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri e a raccontare nuovamente tutto quello che sta accadendo. Inoltre, abbiamo molte perplessità sulla formazione di questi operatori, perché è difficile immaginare che del personale non appartenente alle forze di polizia sia in grado di avere la capacità di discernimento su quelle situazioni emergenziali che invece gli appartenenti alle forze di polizia gestiscono a menadito".

Anche i sanitari contro il numero unico

E dei disagi prodotti dal numero unico parla anche Mario Balzanelli, presidente nazionale Sis118, che intervenendo ad un convegno ha parlato delle dinamiche che hanno portato al femminicidio di Giulia Cechettin. "Nei casi in cui si vede chiaramente che qualcuno sta subendo, in conseguenza di una aggressione, lesioni traumatiche e possa eventualmente trovarsi in imminente pericolo di vita – ha detto – la richiesta di intervento sanitario deve arrivare direttamente al sistema di Emergenza Territoriale 118, la cui Centrale Operativa invia subito, con assoluta immediatezza, un mezzo di soccorso, attivando il protocollo previsto per evento traumatico e sospetta scena del crimine".

Una dichiarazione che sembra confermare l’inefficienza del numero unico, anche dal punto di vista degli operatori sanitari. "Il modello che viene applicato in Italia – spiega il presidente di Sis118 – a nostro parere non è adeguato, in quanto non consente più ai cittadini italiani di mettersi direttamente in contatto con la centrale operativa del sistema di emergenza territoriale 118. Possibilità che è garantita invece a livello legislativo dall'Unione Europea e che e posta in essere dal 60 per cento dei Paesi membri. Una possibilità fortemente raccomandata dalle linee guida europee scientifiche di European Resuscitation Council (Consiglio Europeo di Rianimazione, ndr) che nel 2021 ha bocciato clamorosamente il modello di accesso unico, e ha chiesto di eliminare il doppio passaggio tra centrali operative, consentendo a tutti i cittadini europei di contattare la centrale operativa del sistema di emergenza territoriale".

"Due minuti di ritardo possono voler dire vita o morte"

Come nel caso degli interventi delle forze di pubblica sicurezza, anche per gli operatori sanitari il vero problema è rappresentato dal tempo che si perde nel doppio passaggio. "Uno o due minuti di ritardo nel soccorso – continua Balzanelli - possono determinare la differenza tra la vita e la morte. Ad esempio, nel caso di un arresto cardiaco, per ogni minuto di ritardo si perde circa il 10 per cento di possibilità che quel cuore possa ritornare a battere. Se invece c'è uno shock emorragico, come nel caso della povera Giulia Cecchettin, è indispensabile che l’operatore veda subito cosa sta succedendo: se ci sono descrizioni di scene ad alta energia cinetica di impatto, ad esempio se qualcuno che viene preso a calci mentre si trova per terra e grida, è chiaro che deve arrivare subito un team sanitario. Quindi, fondamentalmente, riteniamo che l'Italia debba perfezionare il modello attuativo del 112, restituendo ai cittadini la possibilità, in caso di rischio di morte, di non perdere un secondo. È un atto dovuto da parte del legislatore perché la vita non ha prezzo e non si può rischiare di perderla a causa di un sistema che la comunità scientifica europea ha bocciato".

All’atto pratico, dunque, chi ha la possibilità di chiamare direttamente l’ambulanza potrebbe avere paradossalmente più possibilità di un intervento celere da parte delle forze dell’ordine. "Accade spesso – spiega ancora Balzanelli, che è anche direttore del 118 presso la Asl di Taranto – che arriviamo sul luogo e la scena non è sicura. In quei casi non ci fermiamo ma contattiamo immediatamente le forze di sicurezza. Le potrei dire, per semplificare, che anche in quei casi in cui il nostro intervento non può essere immediato per ragioni di forza maggiore, è sempre meglio esserci. Se la scena non è sicura e non possiamo entrare in campo, lanciamo l’allarme. Ed è un fatto che noi arriviamo prima laddove il 112 non è stato implementato, perché dove è applicato il 112, il 118 non riceve più le telefonate dall’utenza. Per fortuna, in alcune regioni, riceviamo ancora direttamente le segnalazioni dai cittadini, ma anche in quelle regioni il servizio rischia di essere spento. Abbiamo chiesto invece che sia esteso a tutto il territorio nazionale con un disegno di legge presentato alla commissione Sanità del Senato, che porta la prima firma della vicepresidente Castellone: non determina nessun costo, perché le centrali sono attive e già funzionanti. Va approvato al più presto. Se ne facciano una ragione quelli che ci rimarranno male, ma non possiamo limitare la possibilità di salvare vite per implementare un business".

Un business da miliardi di euro, quello evocato da Balzanelli, tanto costano allo Stato le centrali operative del NUE, che sono finanziate dalle Regioni. "Le centrali – conclude – hanno un costo e richiedono necessariamente un impiego di risorse rilevanti. Se ne dovessero fare di meno, festeggeremmo in molti per il risparmio, ma qualcuno che ci guadagna potrebbe rimanerci male…".

Continua a leggere su Today.it...