Falsa mail dell'Inps: occhio alla nuova truffa

Stanno circolando in rete false e-mail inviate da un indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile all'Inps. Nella mail si comunica al contribuente che una sua domanda non è stata accolta per mancanza di documentazione e lo si invita a "prendere visione della documentazione esaustiva riguardante la sua richiesta e il provvedimento, entrambi presenti nell'archivio allegato e scaricabile nella presente e-mail". Lo comunica l'istituto di previdenza stesso.

Nuova truffa con finta mail Inps: a cosa fare attenzione

Il file allegato in formato .zip contiene un malware che, una volta aperto, si installa nel sistema del computer o di altro dispositivo elettronico utilizzato producendo danni, rubando ed eliminando dati o sottraendo informazioni riservate come le password personali. "Queste mail non sono inviate dall'Inps, anche se contengono il logo e nominativi di personale dell'istituto e utilizzano un linguaggio in parte compatibile con le nostre comunicazioni", sottolinea l'istituto.

L'Inps non invia questa tipologia di comunicazione. La raccomandazione è non aprire mai questi allegati; verificare sul sito Inps nel vademecum Attenzione alle truffe, aggiornato periodicamente con le segnalazioni, l'eventuale presenza di comunicazioni analoghe.