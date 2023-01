Cosa si sa davvero sulla nuova variante Xbb1.5

Cosa si sa realmente sulla nuova sottovariante Covid Xbb1.5? Potrebbe "destare preoccupazione nel 2023" anche in Europa, dopo che il numero di casi negli Stati Uniti "è raddoppiato in una settimana". A lanciare l'allarme è l'epidemiologo statunitense Eric Feigl-Ding, che ha condiviso le informazioni su Twitter, sostenendo "che la nuova variante è più immunoevasiva e più efficace nell'infettare rispetto ad altre sottovarianti di Omicron".

Secondo Feigl-Ding, i cui tweet negli ultimi tre anni hanno spesso evidenziato per tempo trend in atto nella pandemia, "non vedevamo una crescita così rapida di casi dall'arrivo di Omicron Ba.1 un anno fa".

Anche l'epidemiologo britannico Tim Spector, sempre via Twitter, ha lanciato un allarme su Xbb1.5: "Potrebbe essere la nuova variante a cui prestare attenzione nel 2023". Gli esperti della Columbia University affermano "che è molto probabile che Xbb.1.5 abbia avuto origine negli Stati Uniti, con il primo caso rilevato nell'area di New York ad ottobre 2022".

C'è qualcosa di cui preoccuparsi da noi in Italia o no? "I virologi ci dicono che abbiamo a che fare con tante varianti di Omicron, come BQ1.1, BQ1, Xbb, o Gryphon, che deriva da BA2, e altre ancora. Di Xbb1.5 sappiamo molto poco se non che sembra diffondersi con rapidità in Usa - avverte l'immunologo Alberto Mantovani, tra gli scienziati italiani più importanti nel campo medico e direttore scientifico dell'Istituto Humanitas di Rozzano.- Tuttavia, dati molto recenti usciti su 'New England' dicono che i nuovi vaccini bivalenti inducono anticorpi che intercettano le varianti nuove, inclusa XBB. Stessa cosa vale per i linfociti T. Il messaggio che ne ricavo è che dobbiamo continuare a 'marcare stretto', in vecchio linguaggio calcistico, l'evoluzione del virus dal punto di vista virologico e immunologico, senza allarmismi".