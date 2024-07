Il divieto di nuove licenze Ncc dichiarato incostituzionale: "Compromesso l'interesse dei cittadini"

ll divieto di rilasciare nuove licenze per Ncc (il servizio di noleggio con conducente) fino alla piena operatività del registro informatico nazionale per taxi e Ncc ha consentito, per oltre cinque anni, "all'autorità amministrativa di alzare una barriera all'ingresso dei nuovi operatori", compromettendo gravemente "la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea". Lo scrive la Corte costituzionale nella sentenza n.137 depositata oggi, 19 luglio, con la quale i giudici hanno dichiarato illegittimo un articolo (il 10-bis, comma 6), del cosiddetto decreto Semplificazioni del 2018 che stabiliva appunto lo stop al rilascio di nuove autorizzazioni Ncc fino alla messa a punto completa del nuovo archivio informatico nazionale, che finora però non è mai diventato operativo.

"Grave danno ai cittadini"

Secondo i giudici è rimasta "del tutto inascoltata" la "preoccupazione" dell'Autorità garante delle concorrenza, la quale aveva evidenziato che "l'ampliamento dell'offerta dei servizi pubblici non di linea risponde all'esigenza di far fronte ad una domanda elevata e ampiamente insoddisfatta, soprattutto nelle aree metropolitane, di regola caratterizzate da maggiore densità di traffico e dall'incapacità del trasporto pubblico di linea e del servizio taxi a coprire interamente i bisogni di mobilità della popolazione".

La norma dichiarata incostituzionale, secondo la Consulta ha causato in "modo sproporzionato", un "grave pregiudizio all'interesse della cittadinanza e dell'intera collettività. I servizi di autotrasporto non di linea, infatti, sono importanti nel dare "effettività alla libertà di circolazione". Perciò "la forte carenza dell'offerta generata dal potere conformativo pubblico ha indebitamente compromesso" non solo "il benessere del consumatore, ma qualcosa di piu' ampio, che attiene all'effettività nel godimento di alcuni diritti costituzionali, oltre che all'interesse allo sviluppo economico del Paese", concludono i giudici della suprema corte.