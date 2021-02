"Non ci sono le condizioni per allentare le misure anti Covid"

"Non ci sono oggi le condizioni epidemiologiche per allentare le misure di contrasto alla pandemia". Con queste parole il ministro della Salute Roberto Speranza ha spento il moto aperturista che si era aperto tra i partiti delle compagine governativa. Nelle comunicazioni in Aula al Senato sulle nuove misure contro la pandemia il titolare della Salute ha spiegato come sia fondamentale mantenere un approccio di grande prudenza.

"Con questo livello di incidenza di casi abbiamo 5 regioni con terapie intensive sopra la soglia critica e l'Rt medio è 0.99, secondo ultimo rilevamento. Quindi l'Rt si avvia con le misure attualmente in vigore a superare la soglia di 1".

Coronavirus, le nuove misure del Governo

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella comunicazione al Senato sulle nuove misure per il contrasto della pandemia da coronavirus ha spiegato che le nuove misure saranno differenziate su base regionale "per agire in modo proporzionale" in modo da escludere altri lockdown generalizzati. Una conferma della strategia in atto anche alla luce della diffusione delle varianti.

