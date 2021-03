Uomini e donne, i nuovi tronisti al centro del 'caso segnalazioni': Raffaella Mennoia prende posizione

L'autrice storica del programma Mediaset interviene duramente dopo alcuni fake news diffuse sui social che riguardano le new entry del Trono classico

Piovono segnalazioni sui tronisti Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio che li rendono meno genuini e credibili agli occhi del pubblico. Segnalazioni che arrivano dai social con Deianira Marzano che per prima punta il dito sulle due new entry del programma. Secondo quanto riferito da Deianira, la tronista curvy non sarebbe al suo debutto televisivo.

La Curcio prese infatti parte al programma Alta infedeltà, trasmesso da RealTime, interpretando il ruolo di un'amante. E non sarebbe la prima volta sul piccolo schermo nemmeno per Massimiliano. Il tronista di Nettuno che nel suo video di presentazione aveva raccontato una storia famigliare complessa arrivando al cuore dei telespettatori, ora emerge che è un attore.

Dichiarazioni che hanno portato ad una reazione pungente dell'autrice Raffaella Mennoia: "Trovarsi un lavoro invece di inventare fake news?".