Verso il nuovo codice della strada: dall'ergastolo della patente all'alcol lock

Ergastolo della patente per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, alcol lock che impedisce di mettere in moto l'auto se si è bevuto troppo, ma anche obbligo di casco, assicurazione, targa e frecce per monopattini e biciclette. Sono alcune delle novità che potrebbero essere introdotte a breve nel Codice della strada. Il nuovo Codice potrebbe arrivare in Parlamento già nelle prossime settimane. Ad anticipare le novità è stato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini rispondendo al question time alla Camera oggi 7 giugno.

Nuovo codice della strada, c'è l'ergastolo della patente

Salvini parte da un dato: nel 2022 "3.120 morti in incidenti stradali non è degno di un paese civile".

Lo scopo del Governo è quello di varare "una modifica puntuale al codice della strada insieme a una legge delega per la riforma organica del nuovo codice della strada che porteremo a breve in aula".

Tra le priorità, spiega il ministro, "il contrasto a chi ha assunto sostanze stupefacenti con il cosiddetto ergastolo della patente. Ci sono anche altre soluzioni come l'alcol lock che impedisce di far partire la macchina in caso di ebrezza. Ci sono allo studio altre misure come quella che prevede la sospensione della partente di guida per le sistematiche violazioni del Codice stradale".

In particolare nel disegno di legge in fase di definizione sarà introdotta "l'obbligatorietà dell'alcol lock per coloro che sono condannati per aver guidato sotto l'effetto di alcol". Si tratta del dispositivo, già in uso in altri paesi europei, che impedisce l'avvio dell'auto se il tasso alcolemico del guidatore è superiore a zero.

Cosa cambia per i monopattini

Nel nuovo codice della strada un capitolo ad hoc è dedicato alla cosiddetta mobilità dolce. "Casco, assicurazioni, targa e freccia per i monopattini e biciclette", annuncia Salvini.

Lo stesso Salvini cita il caso del ragazzo in monopattino investito e ucciso da una moto nella notte tra martedì e mercoledì in provincia di Brescia.

Nuovi autovelox

Novità in arrivo anche per gli autovelox che, ammonisce Salvini, "non devono essere un modo per fare cassa ma per salvare vite". Si pensa a un "sistema unico e riconosciuto in tutta Italia" per ovviare ai problemi di alcuni dispositivi non omologati e che richiedono manutenzione. "Un conto - dice Salvini - è piazzare gli autovelox in prossimità dei punti sensibili, scuole, ospedali, tratti particolarmente pericolosi, un conto è posizionare autovelox che non hanno nulla a che fare con la sicurezza stradale e con il salvataggio delle vite ma che rappresenta una tassa occulta su automobilisti e motociclisti".

