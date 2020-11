Il nuovo Dpcm del 3 dicembre, le regole per il Natale e l'ipotesi di aperture e chiusure dopo 15 giorni

Il governo Conte comincia a lavorare al nuovo Dpcm che il 3 dicembre prenderà il posto di quello in scadenza con l'obiettivo di consentire di festeggiare Natale e Capodanno. Con due ipotesi allo studio: la prima è quella di prorogare per altri 15 giorni le misure in scadenza per la data del 3; la seconda è quella di varare un nuovo decreto ministeriale che preveda aperture per 15 giorni alle attività e nuove chiusure il 21 o il 22 dicembre per dare poi libertà di movimento (ma all'interno dei confini regionali) ai cittadini. Il tutto in previsione del raggiungimento del picco (o plateau) dell'epidemia nei prossimi giorni anche se l'analisi dei dati ci dice che la discesa non è ancora iniziata.

Il nuovo Dpcm per le feste di Natale con aperture e chiusure dopo 15 giorni

Il governo comincia quindi a ragionare attorno a un nuovo Dpcm per le feste di Natale e Capodanno. Con due ipotesi sul tavolo. La prima, che ha riportato ieri l'agenzia di stampa Agi, è quella di prorogare le attuale misure per 15 giorni con un decreto ministeriale fotocopia dopo il 3 dicembre. Questa ipotesi potrebbe portare a uno scontro all'arma bianca con le Regioni, tra cui Piemonte e Lombardia che hanno già annunciato l'uscita dalla zona rossa (per andare in quella arancione) per il 27 novembre e si aspettano anche la possibilità di "liberare" alcune province dei loro territori in cui l'indice di contagio Rt è in decelerazione. E infatti ilcoordinatore del Cts Agostino Miozzo a “Porta a Porta”, ha detto parlando del commercio e della ristorazione: "Il 4 dicembre potranno tornare a una seminormalità".

Con il countdown in vista delle feste natalizie, anche l'Ansa dice che non si può escludere quindi che il Dpcm in scadenza il 3 dicembre possa essere prolungato per qualche altra settimana. Poi, potrebbe avvicendarsi un nuovo decreto ad hoc a ridosso del Natale. Tra le ipotesi - per non mortificare i consumi - ci sarebbe la possibilità di tenere i negozi per lo shopping aperti anche di sera tardi, per spalmare le entrate dei clienti per fasce di età e favorire comunque il commercio. L'altra ipotesi sul tavolo è quella di cui parla oggi il Corriere della Sera e prevede che per la seconda metà di dicembre la gran parte delle regioni italiane sia in fascia gialla o arancione. In questo caso il governo ragiona attorno alla possibilità di:

varare alcune modifiche all’orario di apertura dei negozi e deroghe rispetto alla serrata di bar e ristoranti per dare fiato anche alle attività economiche nel periodo che certamente è uno dei più redditizi dell’anno;

con l’accordo di prevedere nuove chiusure intorno al 21 o 22 dicembre, subito prima delle feste;

Secondo i calcoli dell'esecutivo entro il 10 dicembre, alla scadenza delle ordinanze varate dal ministero della Salute, quasi tutte le regioni potrebbero essere fuori dal rischio più alto. Al massimo le zone rosse potrebbero diventare provinciali: in quei territori rimarrebbero in vigore le regole del 3 dicembre. Nel resto d'Italia verrebbero varate misure meno rigide. Lasciando comunque il divieto di circolazione tra regioni diverse. Ma potrebbero essere abbattuti alcuni divieti, aggiunge il quotidiano. Ovvero:

i governatori chiedono la riapertura dei centri commerciali nel fine settimana e non è escluso che si decida di prorogare l’orario dei negozi al dettaglio proprio per favorire lo scaglionamento agli ingressi;

potrebbero riaprire bar e ristoranti la sera nelle zone gialle e in parte della giornata anche in quelle arancioni. Potrebbe rimanere il limite dei quattro posti a tavola, oppure essere aumentato e portato a sei;

per pranzi e cene a casa ci sarà la raccomandazione di rimanere in famiglia proteggendo gli anziani e le persone fragili, ma con limiti (raccomandati) più alti rispetto a quelli degli esercizi pubblici;

Infine il coprifuoco potrebbe slittare su tutto il territorio di un'ora o due. Ma questo a patto che l'epidemia davvero arrivi al rallentamento auspicato. E i segnali in tal senso sono contraddittori. Ma, spiega oggi Il Messaggero, l’obiettivo è ottenere il 3 dicembre un Dpcm che consenta un allentamento, in vista del Natale, con la riapertura di bar, ristoranti e negozi in tutta Italia. O quasi. Un Natale "a più velocità", sintetizza il quotidiano.

Un decreto ministeriale ad hoc a ridosso del Natale

Vediamo prima di tutto cosa sta succedendo in questi giorni. Il bollettino della Protezione Civile di ieri ha riportato 34283 nuovi casi di positivi al coronavirus e 753 morti, mentre cala la crescita dei ricoverati (+430, il giorno prima erano +658) e delle persone in terapia intensiva (+58, erano 120 in più l'altroieri). Dal confronto tra i positivi registrati questa settimana e quelli di una settimana fa si evince che la crescita sta rallentando ma non si è ancora fermata mentre il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi è in calo: ieri è stato del 14,8%, il giorno prima del 15,4%.

Tuttavia, basta utilizzare un orizzonte temporale più ampio per rendersi conto che l'indicatore è sostanzialmente stabile nelle ultime tre settimane. Per quanto riguarda le terapie intensive, il monitoraggio Agenas mostra che i malati di Covid-19 occupano attualmente circa il 42% dei posti in terapia intensiva, ovvero il 12% in più della soglia critica fissata al 30%. Un allarme che ormai suona in 17 regioni su 21, in peggioramento visto che una settimana fa erano 10. Inoltre i posti nei reparti di medicina occupati da pazienti Covid sono il 51% a livello nazionale, rispetto a una soglia del 40%.

Con questi numeri sul tavolo il ministro della Salute Roberto Speranza sarebbe invece orientato - secondo quanto riferiscono fonti parlamentari della maggioranza - a non prevedere cambiamenti per l'inizio del mese. Stando ai numeri il 27 novembre la Lombardia e il Piemonte potrebbero tornare arancione. La settimana successiva poi alcune regioni, come l'Emilia Romagna, potrebbero anche tornare gialle ma anche qui bisognerà considerare l'andamento dei prossimi giorni. Venerdì, dopo il report settimanale dell'Iss, si deciderà per esempio se alcune regioni come la Puglia cambieranno colore ed entrare nella fascia a rischio alto.

Il Natale e il rischio terza ondata

L'esecutivo si muove comunque con i piedi di piombo e il motivo l'ha spiegato ieri la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ospite di Agorà su Raitre: "Io siedo in un palazzo del ministero a due passi da un ospedale e sento di continuo il suono delle sirene delle ambulanze, per questo dico che noi dobbiamo augurare a noi stessi di poter trascorrere un Natale dove il suono delle sirene delle ambulanze sia molto meno frequente di com'è adesso. Non si può immaginare di rifare quello che è stato fatto dell'estate, perché si può sbagliare una volta, ma non una seconda. Inoltre ricordo che il sistema sanitario è sotto una pressione allucinante e i medici sono compressi in un modo che la situazione sta diventando anche per loro non più sopportabile e quindi non possiamo immaginare che, siccome c'è una terapia intensiva".

Il pericolo che il governo allontanare è quello di varare un Dpcm per "liberare" il Natale e trovarsi poi a gennaio a fronteggiare una terza ondata dell'epidemia di coronavirus. Per questo, spiega oggi Repubblica, l'esecutivo teme il "liberi tutti" di Natale: l'idea è quindi quella di promuovere misure e raccomandazioni che riducano il rischio, contingentando le aperture e le chiusure dei negozi e regolando anche le feste in famiglia, idea a cui Giuseppe Conte si è sempre detto contrario. Ora l'obiettivo è "un Natale soft che migliori il disagio sociale e psicologico dei cittadini sfiancati dal lockdown" e che "riproponga il limite di sei persone per gli incontri in casa e per alcuni spostamenti regionali. Mantenendo i negozi aperti nelle aree non sottoposte al vincolo di zona rossa, ma immaginando un contingentamento agli accessi nelle vie dello shopping, come già accade a Roma". Con l'idea di appellarsi alla responsabilità individuale e a resistere fino al 2021. Quando è programmato l'arrivo del vaccino. E la conclusione di un incubo che non sembra avere mai fine.