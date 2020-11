Perché con il nuovo Dpcm potrebbero essere vietate (di fatto) anche le cene con amici e parenti

Con il nuovo Dpcm che dovrebbe vedere la luce oggi martedì 3 novembre potrebbero essere vietate anche le cene in casa con amici e parenti, ma in maniera informale. Tutto dipende infatti dall'ora in cui verrà fissato il coprifuoco: attualmente sono in ballo orari che vanno dalle 20 alle 23.

Perché con il nuovo Dpcm potrebbero essere vietate anche le cene con amici e parenti

E sarà proprio in base all'orario che si scoprirà se le cene con amici e parenti saranno di fatto vietate o meno. Come scrive oggi Paola Zanca sul Fatto Quotidiano, infatti, Conte si rifiuta di usare questa parola – “coprifuoco”– che tanto evoca il lockdown, ma è lui stesso a parlare di “limiti alla circolazione delle persone nella fascia serale più tarda”. E questo può voler dire una sola cosa:

Ora su quanto “tarda” possa essere, la discussione è ancora aperta e piuttosto accesa. Il compromesso sembra attestarsi alle 21 – anche se Palazzo Chigi ancora spinge per portarlo alle 22 – e ha una ragione ben precisa: bisogna evitare che, con i ristoranti chiusi, le persone si ritrovino a cena nelle case di amici e parenti. Il contagio domiciliare, come noto, è al momento la forma più frequente di diffusione del virus e vanno messe al bando tutte quelle situazioni di socialità in cui la mascherina scende e il distanziamento pure.

La questione ha una sua logica intrinseca: qualche giorno fa abbiamo parlato di come il coronavirus si diffonde a casa, in un bar o a scuola e a cosa stare attenti per evitare il contagio. Il quotidiano spagnolo "El Pais" ha provato a calcolare il rischio di infezione in un ambiente chiuso utilizzando un modello di calcolo sviluppato dal professor José Luis Jiménez dell’Università del Colorado. Non si tratta di un metodo infallbiile, premette il quotidiano, ma probabilmente abbastanza accurato per capire come il virus "lavora" negli ambienti chiusi, anche laddove viene rispettata la distanza di sicurezza di due metri.

