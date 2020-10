Nuovo Dpcm, dal coprifuoco agli sport: le misure sul tavolo

Prende forma il nuovo Dpcm anti-covid che il Governo sta mettendo a punto in fretta e furia, con l'intenzione di vararlo entro lunedì. Dopo l'impennata di contagi degli ultimi giorni si va verso una ulteriore stretta delle misure: chiusura anticipata dei locali, restrizioni per sport dilettantistici e alcune attività. Per ristoranti, bar e pub si valuta se imporre la chiusura alle 22 o alle 23, ma è possibile anche che in alcune regioni vengano applicate regole ancora più stringenti.

Verso il nuovo Dpcm: le nuove misure sul tavolo

L'ipotesi resta quella di approfondire bene le nuove misure, con un nuovo Dpcm da emanare a breve, forse anche nella serata di oggi, ma non certo di accelerare per approvarlo nella notte. Nel governo le sensibilità sulle nuove disposizioni sarebbero diverse. Domani alle 9, inoltre, se ne dovrebbe discutere anche nel coordinamento tra governo (con i ministri Boccia e Speranza), Protezione Civile, Regioni e il commissario Arcuri.

Nuovo Dpcm: dal coprifuoco alle chiusure, le novità

Tra le nuove disposizioni potrebbe esserci una ulteriore stretta sugli sport dilettantistici da contatto e su alcune attività fisiche (nel mirino potrebbero finire le palestre); parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza; cinema e teatri; sale gioco e Bingo. Per lo smart working appare probabile una decisa implementazione, fino a quota 70%.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le scuole dovrebbero restare fuori da queste nuove restrizioni, anche se dal Cts sarebbero arrivate indicazioni per disporre 'dad' modulata, così come per orari scaglionati. Le disposizioni potrebbero essere più restrittive per le regioni a rischio maggiore. Fuori discussione un nuovo lockdown, esplicitamente escluso dal premier Conte.