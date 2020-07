Quattro lavoratori positivi, tamponi per 200 persone: paura per un nuovo possibile focolaio

Il settore della logistica-trasporto merci è stato uno dei più colpiti durante la fase 2 dell'emergenza coronavirus in Italia. Nei primi giorni di luglio una trentina di casi positivi al Covid-19 sono stati confermati nel magazzino di Tnt a Bologna e prima ancora, sempre nel capoluogo emiliano, è scoppiato il focolaio nel magazzino di Bartolini, ora Brt, in zona Roveri. Ora è allerta anche a Rovereto, in Trentino, dove si teme un nuovo possibile focolaio di coronavirus nel magazzino Brt ex Bartolini.

Dopo che tre lavoratori hanno scoperto di essere positivi al virus, è stato accertato un altro caso, ma mancano ancora i risultati dei settanta tamponi eseguiti nella giornata di lunedì. Altri centoventi tamponi sul resto dei dipendenti sono in programma per martedì. Tutti i lavoratori che condividevano lo stesso turno sono stati sottoposti ad isolamento presso il proprio domicilio.

Coronavirus, alcuni lavoratori della Brt Bartolini di Rovereto positivi: si teme un focolaio

Sono state attivate le procedure per circoscrivere il possibile focolaio. L'inchiesta epidemiologica condotta dall'Azienda sanitaria provinciale di Trento ha rilevato che le tre persone positive erano tutte appartenenti al turno di lavoro notturno e pertanto - ha sottolineato Apss - sono stati immediatamente disposti i tamponi per tutti i lavoratori che condividevano lo stesso turno, compresi gli addetti alle pulizie. I tre positivi, spiega ancora Apss, hanno sviluppato i sintomi a partire dal 13 luglio.

Nella giornata di sabato 18 luglio sono arrivati i risultati dei test, che hanno fatto poi scattare un'indagine epidemiologica.