Nutella Ice Cream già tolto dal mercato, quale lotto è stato ritirato e perché

Appena messo in vendita, ma già oggetto di un richiamo. È stato tolto dal mercato un lotto del Nutella Ice Cream Pot prodotto dalla Ferrero. Si tratta della Nutella in versione gelato lanciata per i 60 anni della crema spalmabile più celebre al mondo.

Nutella gelato, perché c'è il richiamo dal mercato

Il richiamo da parte del produttore di un lotto di Nutella Ice Cream Pot è dovuto all'assenza della lista degli ingredienti in lingua italiana. L'avviso è riportato sul sito del ministero della Salute. Il prodotto ha il numero di lotto L074E32B00 con scadenza 05/09/2025. Lo stabilimento di produzione si trova in Calle de la antigua Avidesa 1, ad Alzira, Valencia, Spagna. Ferrero fa sapere che il lotto in questione è stato venduto prevalentemente in Campania e che è possibile reperire la lista ingredienti in italiano sul sito di Ferrero oppure contattando il numero verde 800 909690.