Obbligo test covid per passeggeri da Cina anche prima del viaggio

L?Ue continua a studiare nuove misure per evitare l?arrivo di varianti covid in Europa non ancora presenti. Gli Stati membri dell'Ue sono "fortemente incoraggiati" a introdurre il requisito di un test negativo fatto 48 ore prima della partenza dei passeggeri provenienti dalla Cina. Questo è quanto emerso dalla riunione fiume del meccanismo integrato europeo di risposta alle crisi (Ipcr) durata oltre sei ore. In particolare, l'Ue starebbe seriamente pensando di introdurre l'obbligo di un tampone negativo fatto prima della partenza, da ripetersi poi all'arrivo, per i passeggeri provenienti dalla Cina. Questa misura è stata pensata per risolvere il problema dell'assenza di controlli su quei passeggeri che partono dalla Cina ma che per arrivare in Europa effettuano uno scalo in un Paese dove non c'è l'obbligo del test.

Al vaglio anche altre misure di contenimento e monitoraggio della pandemia, dall'analisi con sequenziamento delle acque reflue dei voli per individuare l'insorgenza di nuove varianti ad altri test a campione sui viaggiatori. Sarà poi raccomandato l?uso della mascherina a bordo dei voli dalla Cina.

La protesta di Pechino contro le recenti misure prese dall?Ue negli aeroporti per i viaggiatori in arrivo dalla Cina sembrano non aver intimidito affatto l?Europa. "Prendiamo le misure che riteniamo giustificate in linea con l'evoluzione della situazione in Cina. Si basano sulle discussioni tra i nostri esperti e scienziati", ha dichiarato la portavoce della Commissione Dana Spinant, ricordando che per affrontare la situazione serve un "approccio coordinato".